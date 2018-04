Vona Gábor kivonul a politikából

Vona Gábor, a Jobbik elnöke sajtótájékoztatót tart a párt választási eredményváró rendezvényén a budapesti Aquincum Hotelben 2018. április 8-án Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A Jobbik elnöke Facebook-oldalán jelentette be, hogy benyújtotta lemondását a párt elnökségének, és a testület azt elfogadta. Vona egyben azt is írja az oldalán, hogy a Jobbik eredményéért egyszemélyben vállalja a felelősséget, ez pedig azzal is jár, hogy

„a tisztújításon nem méretem meg magam, egyúttal jeleztem az elnökség felé, hogy listás parlamenti mandátumomat nem fogom átvenni.”

Vona 12 évig vezette a Jobbikot, előtte egyetlen elnöke volt csak a pártnak, de Kovács Dávid csak néhány hónapig volt posztján.