1000 nm-es technostéget húznak fel a Balatonra

Már délután kettőtől tolhatják a house- és a technorajongók azon az óriási stégen, melyet a Balaton Sound ideje alatt húznak fel a tóra - írja az Index.

A stégnek neve is van: Clubs On The Beach, és európai techno és house klubok rezidens DJ-i zenélnek majd rajta. Itt lép majd fel a a berlini Watergate, a párizsi Rex, a brüsszeli Fuse, az ibizai Pacha és a londoni Defected házigazdája.

A Balatonra épülő, mintegy 1000 négyzetméteres stég délután kettőtől üzemel, a fő fellépők pedig este 8 és 10 között zenélnek majd .

Idén Axwell & Ingrosso, Oliver Heldens, Craig David, Alesso, Elle Eyre, Martin Solveig, a Vini Vici, Carnage, a Disciples, Princess Nokia, Night Lovell és NGHTMRE is fellép a Balaton Soundon Zamárdiban.