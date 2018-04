A Jobbik visszahívja Brüsszelből Morvai Krisztinát

A Jobbik országos választmányának küldöttei tegnapi ülésükön egyhangúlag felszólították a párt országos vezetését, hogy

hívja vissza európai parlamenti mandátumából Morvai Krisztinát, amelyet a Jobbik elnöksége a mai ülésén ellenszavazat nélkül meg is szavazott

- olvasható a közleményükben.

Morvai Krisztina a Jobbik listájáról szerzett képviselői mandátumot az Európai Parlamentben, de a Jobbik elnöksége szerint „régóta intenzív kampányt folytat az őt delegáló párt ellen éppen olyan hazugságokkal és rágalmakkal, amelyeket a Fidesz és propagandasajtója zúdított az elmúlt időszakban a Jobbikra. Jelentős segítséget nyújtott a választási csalásoktól sem visszariadó, diktatúrát építő Fidesz hatalomban tartásában, amely egy egykori jogvédőtől szégyen.”

Érdekes, hogy ez csak most tűnt fel nekik, hiszen már tavaly októberben megírtuk, hogy Morvai Krisztina hűségesküt tett a Fidesznek, Bayer Zsolt pedig meleg szavakkal fogadta be a NER-be. A politikus azóta is sorra járta a fideszes stúdiókat, ahol a kormány migránsellenes politikáját dicsérte. Morvai ma a fideszes Karc FM-nek nyilatkozta azt, hogy „büszkék és diadalittasak lehetünk az április 8-i magyarországi választások után.”



Decemberben már bejelentette, hogy 2019-ben befejezi politikai pályafutását, és tervei szerint jogászi és egyetemi docensi munkakörébe fog visszatérni.

A Jobbik 2012-ben megpróbálta visszahívni Szegedi Csanádot is, miután kiderült zsidó származása, de Szegedi maradt az Európai Parlamentben.