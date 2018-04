Donald Trump vagy hamarosan, vagy egyáltalán nem hamarosan támadja meg Szíriát

"Soha sem mondtam, hogy mikor fogjuk megtámadni Szíriát. Lehet, hogy nagyon hamar, vagy egyáltalán nem annyira hamar! Akárhogy is, az Egyesült Államok a kormányzásom alatt remek munkát végzett az ISIS eltávolításával a régióból. Hol van a "köszi, Amerikánk"?" - írta a Twitterén Donald Trump amerikai elnök egy nappal azután, hogy Szíria elleni katonai csapással fenyegetőzött, és azzal cukkolta Oroszországot, hogy készüljenek az "okos" amerikai rakéták érkezésére.

Donald Trump arra reagált ezzel a maga cizellálatlan módján, hogy a nemzetközi segélyszervezetek egybehangzó véleménye szerint Bassár el-Aszad rezsime ismét vegyi fegyvereket vethetett be saját népe ellen. Trump tavaly emiatt egyszer már rakétacsapást rendelt el szír katonai célpontok ellen, de most Oroszország azzal fenyegetőzik, hogy ha a rakéták orosz állampolgárokat is veszélyeztetnek - amire van esély, mert az orosz hadsereg a szír hadsereg bázisait használja Szíriában -, akkor nemcsak a rakétákat lövik le, hanem a csapást indító erők ellen is támadást intéznek.

Az amerikai nemzetbiztonsági kabinet elvileg csütörtökön tárgyalja a válaszcsapás lehetőségét. Az amerikaiakhoz európai szövetségeseik közül a britek és a franciák is csatlakozhatnak.