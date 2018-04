Új-Zélandon többé nem adnak ki mélytengeri olajkutatási engedélyt

A remek norvég sorozat, az Occupy forgatókönyvét másolja a valóság Új-Zélandon. Ha valaki nem látta a sorozatot, annak alaphelyzete az, hogy Norvégia miniszterelnöke a globális felmelegedés elleni küzdelem jegyében leállítja országa teljes olajiparát, amire Oroszország az EU aktív támogatásával gyakorlatilag megszállja az országát. Nyitásként azzal érvelnek, hogy Norvégia teljesen megbízhatatlan partnerré vált a döntés miatt.

Pont ugyanezt az érvet hozták fel most az Új-Zélandon aktív olajipari cégek, amikor Jacinda Ardern, az ország miniszterelnöke bejelentette, hogy többé nem adnak ki mélytengeri földgáz- és olajkutatási engedélyeket, pedig Ardern külön is hangsúlyozta, hogy a már meglévő koncessziókat tiszteletben tartják. Az olajipari cégek szerint a döntés mégis "megrendíti" az ország "nemzetközi hitelességét", és még az energiaellátás biztonságát is veszélyezteti.

Ardern velük szemben azzal érvel, hogy döntésével egyensúlyt teremtett a meglévő gazdasági érdekek és a klímaváltozással szembeni küzdelem között, hozzátéve, hogy az intézkedés hatásai valójában majd csak úgy harminc év múlva, vagy még később jelentkeznek, az olajipari cégek pedig kiszámítható feltételek között folytathatják munkájukat. (Via MTI)