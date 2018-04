A privát üzeneteket is lehalászta Facebookról a Cambridge Analytica

Úgy tűnik, hogy a Facebook felhasználóinak privát üzenetei is eljuthattak a Cambridge Analyticának bedolgozó céghez. A Guardian szerint Aleksandr Kogan megszerezte azoknak az üzeneteit, akik telepítették a This Is Your Digital Life nevű alkalmazást. A Facebook figyelmeztette a felhasználóit, hogy az alkalmazás nemcsak azok üzeneteit húzza be, akik telepítik, hanem az ismerőseikét is.



Korábban az adatlopási botrányt kirobbantó Christopher Wylie is beszélt arról, hogy a Kogan listát vezetett a felhasználók adatairól. Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy ezeket felhasználták-e a célcsoportok bemérésénél.

Kogan a New York Times-nak azt állította, hogy csak azoknak az üzeneteit gyűjtötték be, akik telepítették az alkalmazást, és nem továbbították a Cambridge Analyticának. Akik telepítették, azoktól az egész postafiókjuk tartalmát lehalászták.