Az MSZP-ben nagyon agyalnak rajta, mihez kezdjenek a választási vereség után

A vasárnapi választási vereség után megkezdődött a gondolkodás az MSZP-ben arról, hogyan változtassanak a politikájukon - írja a Népszava. Az MSZP-Párbeszéd ugyanis alig jutott be a parlamentbe, listán mindössze a szavazók 12 százaléka szavazott rájuk.



A lapnak névtelenül nyilatkozó szocialisták szerint teljesen új brandre lesz szükségük, akár új nevet és logót is kaphat a párt, bár ez még nem dőlt el.

Azt is elmondták, hogy nyitnának más balos ellenzéki formációk felé, például bevonnák a szakszervezeteket vagy akár olyan embereket is, akik eddig nem pártpolitikusként dolgoztak. Sőt, Lendvai Ildikó azt mondta, nyitnának az Együtt és LMP irányába is, a Párbeszéddel pedig szorosabbra fonnák a kapcsolatot.

Észre kell venni, hogy azt a „baromkodást”, amit a választás előtti hónapokban, sőt években művelt az ellenzéki oldal, be kell fejezni, közösen kell a többi párttal gondolkodnunk a jövőről – mondták a szocialista politikusok a Népszavának.

Júniusban tisztújítás, Molnár Gyula pártelnök már a választás estéjén bejelentette, hogy távozik az elnöki székből, Kunhalmi Ágnes pedig már pedzegette, ha felkérik, ő aztán vállalná a pártvezetést.