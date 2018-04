"A legjobb dolog a biztonsági öv feltalálása óta"

A Volvo 2002 óta ötvenezer XC90-est értékesített Nagy-Britanniában. Az azóta eltelt időben egyetlen brit sem vesztette még életét ebben az autótípusban. Hasonlóval a világ autógyártói közül csak az Audi büszkélkedhet, Q7-es terepjárójukban szintén nem vesztette életét még brit autós. De míg a Volvót már 16 éve árulják Nagy-Britanniában, a Q7-eseket csak 2015-16-ban értékesítették.

A Volvo elképesztő sikerének titka, hogy a cég már régóta kísérletezik kamera- és radarrendszerekkel, amelyek figyelmeztetik az autósokat a fenyegető veszélyforrásokra. Innen már csak egy lépés volt az automata vészfékrendszer (AEB) kidolgozása, ez pedig valóban életmentő.

Az AEB lényegében a vezető helyett fékezi le az autót, ha az nem reagálna a jelzőrendszerek figyelmeztetésére. Más gyártóknak is vannak ilyen rendszereik, de például a Ford Axtive City Stop névre keresztelt rendszere legfeljebb 50 km/h-ás sebességig működik, vagyis a városi ráfutásos-koccanásos balesetek elkerülésére jó. A Volvo rendszere nagy sebességnél is működik, így az autópályákon is segít elkerülni az ilyen baleseteket. Nem véletlenül nevezi a Volvo rendkívüli statisztikáiról beszámoló Thatcham Research az AEB-et "a legfontosabb fejlesztésnek a biztonsági öv feltalálása óta".

Az európai közlekedésbiztonsági szervezet, az Euro NCAP értékelése szerint az AEB-nek hála 38 százalékkal csökkentek a ráfutásos balesetek Európában. (Via BBC)