Alex Jones élő adásban, sírva szidta Trumpot a szíriai rakétatámadás miatt

Az Amerikai Egyesült Államok Franciaországgal és Nagy-Britanniával együttműködve, szíriai célpontokra zúdított rakétacsapásokkal válaszolt arra, hogy Putyin szövetségese, Bassár al-Aszad szíriai elnök valószínűleg vegyi fegyvereket vetett be saját országának állampolgárai ellen. Trump és az Egyesül Államok már a korábbi hónapokban nyilvánvalóvá tették, hogy a vegyi fegyverek bevetését nem tolerálják.

Azonban az amerikai légicsapásokat és rakétatámadásokat Trump elnök sok hazai támogatója ellenzi, Trump ugyanis azzal a kampányígérettel nyert elnökválasztást, hogy kivonja az Egyesült Államokat a világrendőr-szerepből, és nem fog többé más országok konfliktusaiba avatkozni, inkább az amerikaiak saját ügyeire figyel majd. Ezt a politikát üdvözölte vörös fejjel üvöltözős műsorában, a Alex Jones is, aki Trump egyik legfontosabb támogatójának számított.

Most azonban nagyon kiakadt a rakétatámadáson, a szokásos üvöltözés mellett most az élő adásban sírva is fakadt, és azt kiabálta, hogy „Bassza meg Trump”. (via Slate)