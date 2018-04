Fiatalok és idősek, radikálisok és liberálisok tízezrei tüntettek együtt

A szervezők szerint „legalább százezres nagyságrendű tömeg” hömpölygött végig Budapest belvárosán szombat este, hat nappal a Fidesz újabb kétharmados győzelme után. A civilek által szervezett, politikai pártok részvételével is zajló esemény az Operánál kezdődött és a Kossuth téren, a Parlament előtt ért véget, ahol a szervezők és felkért szónokok mondtak beszédeket. A tüntetés szervezői tisztességes választást követeltek, és a következő szombatra új demonstrációt hirdettek meg. Sokan a környező utcákban rekedtek, mert már nem fértek be a térre, és megtelt az Alkotmány utca is. A tüntetés a Himnusz és az Örömóda közös eléneklésével ért véget. Az esemény után egy kisebb csoport a Fidesz Lendvay utcai székházához indult, de nem történt rendbontás, egy másik alakulat hajnalban pedig az Oktogont foglalta el, és akasztotta meg a villamosforgalmat. A Képszerkesztőség eddig nem közölt képei közül válogattunk:

A Magyar Nemzet utolsó, szamizdatként készült lapszámait kapkodják a tüntetők





Homonnay Gergely, író, a tüntetés egyik főszervezője

Lányi Örs, a tüntetés meghirdetője

Lukácsi Katalin, volt KDNP-s politikus

Homonnay Gergely író, tüntetés-szervező

