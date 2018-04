Nagy-Britannia kibertámadással vágna vissza, ha az oroszok megtámadnák az infrastruktúráját

Nagy-Britannia bosszút állna Oroszországon, ha az kibertámadást intézne az infrastruktúrája ellen, írja a Sunday Times meg nem nevezett brit nemzetbiztonsági forrásokra hivatkozva. A lapjelentés szerint ebben az esetben Nagy-Britannia is kibertámadást intézne Oroszország ellen.

A két ország viszonya a hidegháború óta nem tapasztalt mélyponton van azóta, hogy márciusban egy volt orosz kém, Szergej Szkripal és lánya is súlyos mérgezést szenvedett Salisburryben. A támadást a brit hatóságok szerint szinte biztosan az orosz titkosszolgálat követte el egy Oroszországban fejlesztett, ott rendelkezésre álló idegméreggel, a Novichokkal.

A támadásra válaszul Nagy-Britannia és szövetségesei - köztük Magyarország is - orosz diplomaták tucatjait utasították ki. Oroszország tagadja, hogy köze lenne a támadáshoz.

De az orosz-brit kapcsolatok már a Szkripal elleni merénylet előtt is nagyon fagyosak voltak, amióta egyértelművé vált, hogy az amerikai elnökválasztást is befolyásoló orosz trollhadsereget a Brexit-kampányban is bevetették a kilépéspártiak támogatására. A brit elektronikai felderítés, a GCHQ főnöke ígérte azt, hogy titkosszolgálata "továbbra is fel fogja tárni Oroszország elfogadhatatlan viselkedését a kibertérben".

A Timesnak nyilatkozó egyik brit titkosszolgálati forrás szerint a szolgálatok arra is felkészültek, hogy a Szkripal-ügy után az orosz hackerek brit politikusokról és más közszereplőkről hozhatnak nyilvánosságra szégyenkeltő információkat. (Via Reuters)