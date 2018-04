Ilyet se láttunk a Kiemelkedő Gospel-díj 2015-ös átadója óta, újra összeállt a Destiny's Child! A kaliforniai Coachella fesztiválon eredetileg csak Beyonce lépett volna fel, de magával hozta a színpadra Kellyt és Michelle-t is, hogy egyből belevágjanak a Lose My Breathbe, amit a Say My Name-mel és a Soldierrel kísértek le.

A BBC szerint tavaly, amikor Beyonce ikerterhessége miatt lemondta a fellépést a Coachellán, hónapokig keringtek a pletykák, hogy a következőn a Destiny's Child fellépésével kárpótolják majd a rajongókat. De Kelly Rowland ezt tavaly decemberben kategorikusan tagadta. "Fogalmam sincs semmi ilyesmiről" - mondta.