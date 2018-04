Vasárnapi süppedés helyett homoktaposás, szambavödrök és a bekávézott zen elérése

Nehezebben induló hétvégékre kitalált zenei sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal az elektronikus világzene irányából. Adis Abbé válogatásában.

Adis Abbé annak a mostanában nagyon élénk zenei színtérnek a tagja, amelyik nagy hangsúlyt fektet a világ más részein hódító tánczenék bemutatására. A mai válogatást brazil mintákkal indítja, mivel pár évvel ezelőtt élt is az országban, és ez zeneileg nagyon meghatározó volt a számára, majd jön egy utazás a bolygó körül. Ha valaki többet tudna meg róla, illetve elcsípné bulikban, akkor a Facebook, illetve az Instagram-oldalát ajánljuk, zenékért pedig a Soundcloudot. A következő két adódó buli a BAR72-es our house is in the middle csütörtökön a LÄRM-ban, valamint a Pontoon újranyitásának első napja, április 26-án.

Illetve kaptunk még a mai mixhez két linket, egy rövid dokumentumfilmet az éppen kivirágzó Sao Paulo-i villanyzene szcénáról, valamint egy linket a VOODOOHOP kollektíva honlapjára, akik a kedves/teljes őrült bulikért felelnek a városban.

A mixhez járt egy leírás is, íme:

„Pár évvel ezelőtt éltem Brazíliában, ami tök meghatározó volt nekem zenei ízlésben, és amúgy is. Ebben a mikszben rögtön az első két szám Sao Paulóhoz kötődik. R Vincenzo /VOODOOHOP/ utána egy Carrot Green remix, később van a Gop Tun kiadótól/trópusi blade runner díszlet szerű elhagyatott helyeken, krézi hedonista bulikat szervező társaságtól is egy szám. Ezekhez a művészekhez, bulikhoz és hangulatokhoz érzek egy fura távoli kötődést ami gyakran eszembe jut a kilences buszon vagy épp a Rákóczi téren keresztül sétálás közben.

Ez a mix lecsapolja a másnap-mocsarat, és helyére tölt egy bekávézott zent. A vasárnapi süppedés helyett az aznap ritmusával kalauzol, egy hajnal előtt már a homokot taposó tuareg muezzin énekes szívcsakráján át, egyenesen be a Sao Paulo-közeli vízesések alá, ahol kedves barátaink társaságában pucéran lebegünk tovább.

Nekem még anno Moscoman nyitotta meg a turbáncsapot, és R Vincenzo tette alá a szambavödröt. Azóta is törekszem ennek a vonalnak a felfedezésére, amiben a tekervényes közel-keleti dallamok és a dél-amerikai inspirációk négynegyedben találnak vissza a nyugati mélynyomókba. Lagúna helyett Rudas, Dakar helyett D-vitamin, csík helyett csók.

Amúgy meg nem hiszek a másnaposan fetrengésben. Másnaposan le kell tépni az ablakról a rácsot és akkora pofával kiugrani rajta, mint amekkorával a szombatba beleugrottál.”

Ezek pedig az elhangzó dalok:

R Vincenzo - Cabras No Elevado Quilombola



Carrot Green - Duress (Psyche Mix)



Xique-Xique - Xaxoeira (Nicola Cruz Remix)



Moscoman - Devoue (Manfredas Remix)



Apiento & Co - The Orange Place



Asa Moto - Make Me Prada



COEO - Nigerian Affair



Imarhan - Imarhan (Moscoman Remix)



Statue - Statue Theme



Mehmet Aslan & Dario Rohrbach - Gazel



TYV - Miau! (Original Mix)



Baba Stiltz - Beirut



Sorozatunknak ez már a sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni. A címlapkép Szabó R. János munkája.