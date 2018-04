Ha a XIII. kerület lenne egész Magyarország, az MSZP szerzett volna kétharmadot

Olvasónk, János elcsodálkozott azon a térképen, amit a választáson leggyengébben szerepelt fideszes jelölt, Harrach Tamás posztolt büszkén pénteken. Harrach térképén ugyanis narancsba borult a XIII. kerület, miközben ott még akkor is mindig baloldali jelölt nyert egyéniben, amikor a Fidesz az egész országban tarolt, vagyis 2010-ben, 2014-ben és most is. Hiszékeny Dezső, az MSZP-Párbeszéd jelöltje úgy ért el ebben a választókerületben most 56,5 százalékot, hogy volt jobbikos, LMP-s, momentumos, és kétfarkúkutyás jelölt is a kerületben.

Harrach térképe:

Azért is meglepő a fenti ábra, mert a fideszes Harrach Tamás felannyi szavazatot kapott egyéniben, mint Hiszékeny.

Olvasónk, János azt írja, hogy „13. kerületiként csodálkozva néztem egy ideig hogy sikerült neki ezt a narancs térképet kihoznia, úgyhogy elkezdtem utána nézni mit mutatnak az adatok.”

Ezt egyébként részben mi is megcsináltuk tegnap, amiből kiderült, hogy hiába nem győzte hangsúlyozni Orbán, hogy két x a Fideszre, a most büszkén posztoló Harrach Péter még a fideszesek nagy részét sem győzte meg, hogy ő a legalkalmasabb jelölt. Miközben a listás szavazatok erősen narancssárga a térkép, egyéniben minden szavazókörben Hiszékeny nyert.

Egyéniben egyszerű a dolog, mert a valasztas.hu-n összesítik a választókerületi adatokat.

Hiszékeny Dezső (MSZP-Párbeszéd) 33 412 szavazat (56,48 százalék) Harrach Tamás (Fidesz-KDNP) 16 854 szavazat (28,49 százalék) Magvasi Adrián (Jobbik) 3 591 szavaz (6,07 százalék) Kerékgyártó István (LMP) 2 447 (4,14 százalék) Hajnal Miklós (Momentum) 1 520 szavazat (2,57 százalék) Sebő Ferenc (Kétfarkú) 1 337 szavazat (2,26 százalék)

De csak egyéniben összesítik, a pártlistás szavazatokat nem, azokat egyesével kell kigyűjteni a választókörökből.

A pártok közül valóban a Fidesz kapta a legtöbb szavazatot, még Angyalföldön is. Csakhogy az összesítés már messze nem a Fidesznek kedvezne. (Még az utolsó szavazókör adatai előtt).

Fidesz-lista - 17 115 szavazat (30,99 százalék) MSZP-P-lista - 13 360 (24,19 százalék) LMP-lista - 6 468 (11,71 százalék) Jobbik-lista - 5 984 (10,83 százalék) DK-lista - 5 294 (9,59 százalék) Momentum - 3 801 (6,88 százalék)

Összeadva már az MSZP-P és a DK is több szavazatot kapott, mint a Fidesz. Az LMP-t is idecsapva már jelentős a fölény, ami még nagyobb, ha a teljes parlamenti ellenzéket nézzük, a Jobbikkal együtt.

János előbb arra jutott, hogy

1. Látható, hogy a parlamentbe került ellenzéknek listán a kerületben 64,5 száaléka volt.

2. Ha észrevesszük, hogy ebben a kerületben a Momentum is átlépte az 5 százalékos küszöböt, akkor már meg is van 67 százalékkal a 2/3-os ellenzéki többség.

János ezután lépett egy merészet gondolatban. Ezt ő maga is így vezeti fel: „Ami innen jön annak nyilván nincs több értelme, mint Harrach térképének, de legyen. Ha a kerületet lenne az ország és az itteni szavazókörök lennének a nagy választókerületek, és ha jól tudom, hogy kb. így működik az elosztás, akkor a parlamenti patkó a következő képpen alakulna:

3. Ha a szavazóköröket egyéni választókerületnek vennék, akkor 76 egyéni helyet nyert volna az MSZP. Ha a nyertes - második helyezett töredék szavazatokat tovább viszik a listára, (ahol a 106-93 arányhoz hasonlóan 76 egyéni helyhez 67 listás jutna) akkor az MSZP még 29 helyet kapna

és 73 százalékkal alakíthatna kormányt.

Fotó: Markó Ferkó

Lecsekkoltattuk a számítást Markó Ferkó kollégánkkal. Aki szerint alapvetően jól számolt János, de

az MSZP-nek egyedül meglenne a kétharmada egy XIII. kerület=Magyarország szavazáson.

Ez úgy jön ki, hogy bár listán az MSZP-P csak a szavazatok 24,19 százalékát kapta a Fidesz 30,99 százalékával szemben, ennek ellenére a 76 egyéni kerületet mind megnyerné az MSZP-P, az kivetítve 106 mandátumot jelentene.

A listás szavazatokat + egyéniből a töredékszavazatokat egy D'Hondt-kalkulátorba bedobva úgy nézne ki, hogy ezekből a Fidesz kapna 34 mandátumot, az MSZP-P 31-et, a Jobbik 9-et, az LMP-s 9-et, a DK és a Momentum 5-5-öt.

A listás és az egyéni mandátumokkal egy Angyalföld=Magyarország parlament pedig így nézne ki:



MSZP-P: 137 képviselő (68,84 százalék)

Fidesz-KDNP: 34 képviselő (17,09 százalék)

Jobbik: 9 képviselő (4,52 százalék)

LMP: 9 képviselő (4,52 százalék)

DK: 5 képviselő (2,51 százalék)

Momentum: 5 képviselő (2,51 százalék)

Vagyis összegezve, ha Angyalföld lenne Magyarország, akkor nem narancsba borult volna az ország, hanem egyenesen vörös lenne.

Ennyi volt a mai játékunk a választási eredményekkel.

(A szőrszálhasogatók kedvéért: az átszabott kerületek nem fedik le teljesen a XIII. kerületet, a számításba a kerület nagy részét lefedő 7-es számú egyéni választókerület szavazóköreinek adatait vettük bele).