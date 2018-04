Merkel levelet kapott: Szégyen, hogy hallgat, miközben Orbán lebontja a magyar demokráciát

Fotó: JANEK SKARZYNSKI/AFP

„Azért írjuk ezt a levelet, mert aggasztónak tartjuk, hogy bűnrészességet vállal a magyar demokrácia elleni támadásokban.”

Így kezdődik a nyílt levél, amit a Politico című lapban tettek közzé akadémikusok, írók és aktivisták Angela Merkelnek címezve. A levél szerzői felsorolják, Orbán propagandát csinált a közszolgálati csatornákból, akadályozza az NGO-k és a független tudományos intézetek működését, a választási bizottságot saját embereivel tömte tele, és újraírta a választási szabályokat, hogy azok a Fidesznek kedvezzenek. (Itt van egy hiba a szövegben, azt írják, Orbán 2011-ben került hatalomra, miközben 2010-ben.)

Az antiszemitizmus lángjai és a demokrácia elpusztítása

„Eközben a magyar kormány az elmúlt hónapokban folyamatosan szítja az antiszemitizmus lángjait, Orbán pedig közpénzből terjeszti a propagandát arról, hogy egy zsidó bankár mozgatja egy nemzetközi összeesküvés szálait, aminek célja Magyarország keresztény kultúrájának elpusztítása” - írják a levélben.

Felidézik a március 15-ei beszédet. „Érthető, mert olyan ellenféllel kell harcolnunk, amely másmilyen, mint mi vagyunk. Nem nyíltsisakos, hanem rejtőzködő, nem egyenes, hanem fortélyos, nem becsületes, hanem alantas, nem nemzeti, hanem nemzetközi, nem a munkában hisz, hanem pénzzel spekulál, nincs saját hazája, mert úgy érzi, övé az egész világ” - mondta akkor Orbán, a szerzők szerint pedig itt burkoltan a zsidókról beszélt, mint Magyarország ellenségeiről. Ezután térnek át Merkel felelősségére.

„Ön, mint német kancellár nem ítélte el sem Orbán antszemita retorikáját, sem a demokratikus intézmények elleni támadásait. Ami pedig ennél is rosszabb, a párt, ami vezet, továbbra is a Fidesz szövetségese az Európai Parlamentben, a CDU politikusai folyamatosan legitimálják Orbánt, és Ön nem tesz semmi ez ellen. A hallgatás bűnrészessé teszi Önt. A tétlensége miatt Ön gyakorlatilag szövetségese az antidemokrata és antiszemita erőknek.”

Európának súlyos árat kell majd fizetnie

A levél írói szerint „ahhoz, hogy a vallási kisebbségek, köztük a zsidók biztonságban érezzék magukat Európában, tudniuk kell, hogy a kontinens legfontosabb vezetői nem árusítják ki őket”.

„De hogyan vehetik a német zsidók komolyan azt, hogy a saját kormányuk az antiszemitizmus ellen van, amikor a kormánypárt szoros szövetségese antiszemitáknak, a kancellár pedig nem ítéli el ezt a retorikát?”

A szerzők azt is felvetik, Európának súlyos árat kell majd fizetnie azért, mert nem áll ki Orbán ellen.

„Az Európai Unió olyan értékekre épül, mint a demokrácia, a jogállam és az emberi jogok tisztelete. Azzal, hogy az EU engedi, hogy Magyarország elpuszítsa a demokratikus intézményeket és kisebbségeket démonizáljon büntetlenül, azt kockáztatja, hogy egy régiós kereskedelmi blokk lesz belőle, közös értékek nélkül.”

Összeomlik a kölcsönös bizalom

A levél írói szerint más, feltörekvő autokraták Orbán sikerét jelnek fogják tekinteni, hogy ők is lebonhatják a demokráciát saját országukban, így pedig a rothadás terjedni fog az EU-n belül. „Közös értékek nélkül pedig a kölcsönös bizalom, amire a teljes EU alapul, fokozatosan összeomlik.”

Azt írják, Merkel mindig is tiszteletre méltó módon kiállt a diktatúrák ellen, de

a szégyenteljes hallgatás Magyarország ügyében aláássa ezt a tiszteletet.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy politikailag miért célszerű nem foglalkozni azzal, ami Magyarországon történik. De a demokrácia túlélése és az európai zsidók biztonsága nem lehet egyszerűen csak politikai célszerűség kérdése.



Az egyetlen becsületes megoldás az lenne, ha legalább most elítélné Orbán támadásait a demokratikus értékek ellen, és felszólítaná az Európai Néppártot, hogy zárja ki a Fideszt.”

Az aláírók között van többek között Yascha Mounk, a Harvard előadója, a The People vs Democracy című könyv szerzője, Steven Levitsky, aki szintén a Harvard professzora, és a How Democracies Die című könyv szerzője (vele korábban interjút is készítettünk), Volker Beck, a német Zöldpárt volt tagja, Georg Diez, a Spiegel kolumnistája, és még sokan mások, a teljes lista itt érhető el.