A német szélsőjobboldali párt nekiment Berlin legismertebb technoklubjának

Az AfD berlini szervezete nyújtott be egy kérelmet Friedrichshain-Kreuzberg kerületi önkormányzatához, melyben azt kérik, hogy tiltsák be a német főváros legismertebb technoklubját, a Berghaint. A kérelmet a kerületi önkormányzat baloldali képviselője, Maximilian Schrimer hozta nyilvánosságra szerda este.

Így néz ki nappal a Berghain (By Nicor - Own work, CC BY-SA 2.5)

A kérelem alapján nem teljesen kéne bezárnia a többemeletes épületben működő klubnak, hanem a jelenlegi üzemeltetőktől kéne elvenni az engedélyt, és helyette jóval szigorúbb szabályoknak eleget tevő új üzemeltetőket kéne kinevezni. Az AfD által elképzelt szabályok szerint a jövőben csak reggel hatig lehetne nyitva a klub, hogy ne rúgják fel a látogatók természetes bioritmusát és hogy lehetőség legyen kábítószermentes látogatásra, és a megfelelő fényviszonyok biztosításával érnék el azt is, hogy ne kerülhessen sor szexuális aktusokra a klub területén.

Ezenkívül előírnák azt is, hogy a klub változtasson a beengedő emberekre vonatkozó rendszerén, és akik hajlandóak fizetni, azokat ne ostoba, idétlen fontoskodó alakok tartsák kinn. (A Berghain nemzetközileg is ismert arról, hogy mennyire nehéz bejutni: a beengedő emberek vezetője mára kvázi legendás státuszra tett szert, az internet pedig tele van tippekkel arról, hogy hogyan kell viselkedni és kinézni, hogy beengedjék az embert.)

Az AfD politikusait a beadvány szerint bántja, hogy Európa egyik legismertebb elektronikus zenei helyszínén és Berlin ismert turisztikai célpontján ennyire szabadon áramolhatnak a kábítószerek.

A Spiegel április elején számolt be egy túladagolásos eset utóéletéről, vélhetően ez is hozzájárult ahhoz, hogy a párt most felkarolta ezt a kérdést. (Bento, MorgenPost)