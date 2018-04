Lectori Salutem-világrekordot kísérel meg a vakmerő szerkesztő

„Rendezni végre közös dolgainkat,

ez jó mulatság, férfimunka volt,

s a haza fényre derül,

úgy érdemes.”

Ömbizalomtól duzzadó, keménytáblás jó napot kívánok minden kedves olvasónak ezen szép tavaszi késő koradélután!

Ezúton is szeretném közölni önökkel, számukra, ha és amennyiben még nem futottak volna bele a 444-en villogó hirdetésekbe, hogy hegesztettem egy könyvet 1995 és 2006 közötti írásaimból. 124 mm x 23 mm x 183 mm; 264 oldal, ami még gombócból is sok. Nosztalgiaenciklopédia non plus ultra formájában látott napvilágot az Atheaeaneaueaum Kiadó jóvoltából. A régi szövegeket újak értelmezik, de lehetne akár fordítva is a vice versa, de facto. Nagy büszkeségem továbbá rekordvárományos Lectori Salutem, mert Lectori Salutem nélkül a nosztalgiaenciklopédia félkarú óriás.



A hétvégén be is mutatom majd ezt a könyvet, szombaton a Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Millenáris Parkban, tessenek jól meggóingolni.