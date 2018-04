Az orosz médiahatóság megpróbálta letiltani a Telegramot, rossz vége lett

Az orosz médiahatóság, a Roszkomnadzor hétfőn megpróbálta letiltani a népszerű titkosított üzenetküldő-szolgáltatást, az amúgy orosz fejlesztésű Telegramot. Azért akarták betiltani az appot, mert az nem járult hozzá, hogy az orosz hatóságok visszafejthessék a titkosított üzeneteket és azonosítsák a küldőiket.

Erre föl a Roszkomnadzor hétfőn megpróbálta elérhetetlenné tenni a szolgáltatást. Ez elég lehetetlen vállalás volt, tekintettel az internet alapvetően decentralizált struktúrájára, melynek részben pont az a célja, hogy ne lehessen csak úgy eltüntetni róla dolgokat. A Telegram se volt hülye, nem várták tétlenül a Roszkomnadzor fellépését, hanem a folyamatosan váltogatták a szolgáltatás IP-címét, amit közben a Google és az Amazon felhőszolgáltatásába telepítettek át.

A Roszkomnadzort ez se riasztotta vissza. Joszif Viszarionovics Sztálin örökbecsű mondása lebeghetett a szemük elől a hulló forgácsról, így egy idő után már nem egyes IP-címeket, hanem teljes IP-tartományokat tettek elérhetetlenné. Ennek következtében százszámra váltak elérhetetlenné honlapok az országban. Ami talán még csak a kisebb baj lenne, de a nagytakarítás nem várt következményeként az oroszországi Volvo-kereskedések se fértek hozzá szerviznyilvántartásukhoz, de még a Kremlben működő múzeumok jegyértékesítése is megbénult.

Amekkora káoszt sikerült okoznia a Roszkomnadzornak, annyira eredménytelen is volt az akció. Még a médiahatóság szerint is legfeljebb a 13 millió orosz Telegramfelhasználó harmada számára sikerült elérhetetlenné tenni az oldalt, de a Telegram szerint valójában még ennél is kisebb részük, csak a huszaduk nem tudta átmenetileg használni a szolgáltatást. A független orosz újság, a The Bell szerint ráadásul a tiltási próbálkozások első napján meg is sokszorozódott a Telegram forgalma. (Via The New York Times)