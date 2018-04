Indul a Könyvfesztivál, az írók beköltöznek a Millenárisra

A szokásos helyen és a szokásos napsütésben kezdődött el csütörtök délután a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál.

Most is jó sok lesz mindenből: összesen 160 standon kínálják majd a portékákat, a 170 programon megmutatja magát 100 külföldi és 400 magyar író, tudós, művész, és megjelenik több száz új kötet, amelyeket meg is lehet venni a helyszínen.

A Budapest Nagydíjat a még mindig elég fiatal német sztáríró, Daniel Kehlmann kapja, vele éppen e percekben beszélget Lévai Balázs, hogy aztán Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettestől átvegye a díjat, Darvasi László író pedig jól meglaudálja.

Daniel Kehlmann baloldalt, Salman Rushdie és Eva Menasse mellett a német elnöki palotában Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance/AFP

Az idei díszvendég Szerbia, az ő irodalmukról általánosságban itt lehet tájékozódni, itt pedig néhány friss könyvet ajánlanak. De a szerbeken kívül is vannak izgalmas megjelenések: Paul Auster nagyregénye, Kemény István verseskötete, Varró Dániel apanaplója vagy éppen Esterházy Péter publicisztikái.

Apropó: Daniel Kehlmann tök jóban volt Esterházyval, és a politikához való viszonyáról nemrég azt mesélte a Narancsnak, hogy:



„Amikor Magyarországra terelődött a szó, amikor arról kezdett beszélni, mi zajlik a hazájában, mintha egy pillanatra valami megtörte volna a derűt, ami egyébként szinte sosem hagyta el. Látszott, hogy olyasmiről van szó, ami nagyon is az elevenébe vág, és ezt hiába is próbálta palástolni. Egy pillanatra kiült az arcára a szomorúság. Őt bántotta, engem aggodalommal töltött el, ami Magyarországon történik, de aztán visszatért az esterházys mosoly és nyugalom.”

