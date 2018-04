Tavaly még maga Gyárfás Tamás tett feljelentést egy hangfelvétel miatt

Érdekes fejleményről számolt be Gyárfás Tamás ügyében a mindig túl jól értesült Magyar Idők. A lap szerint az úszószövetség egykori elnökét még tavaly zsarolták meg egy Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos hangfelvétellel.

Gyárfás feljelentést tett, majd november 27-én a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársainak azt vallotta: két hónappal korábban felkereste a lakásán egy ismeretlen, és átadott neki egy fenyegető tartalmú írást. A férfi nem árulta el, ki bízta meg, de jelezte, nagy baj lesz, ha Gyárfás elutasítja a követeléseiket. Később állítólag be is dobtak valamit a postaládájába, ami megerősítette a fenyegetés komolyságát. Az ügyben idén márciusban az NNI elfogta Imrich K.-t, aki kapcsolatban áll Rohác családjával. A rendőrség március 22-én gyanúsítottként hallgatta ki Portik Tamást, akit a Fenyő-gyilkosságban felbujtóként, harmadrendű vádlottként 13 évre ítélték, és aki jelenleg is büntetését tölti.

Közben az NNI kérte, hogy a szlovák rendőrség tartson házkutatást Rohác testvérének lévai otthonában, végül itt foglalták le egy kazettát. Hogy ez az a hangfelvétel-e, amelynek nyomán végül meggyanúsították Gyárfást, nem lehet tudni, de a szintén túl jól értesült Pesti Srácok szerint a tizennégy évvel ezelőtt készült hangfelvételen a Fenyő-gyilkosságról beszélgetnek.

A Hír TV megkereste Stefan Rohácot, aki azt mondta, tőle nem foglaltak le semmit, Gyárfás pedig, akit telefonon ért utol a csatorna, csak annyit mondott, ő elmondott mindent a rendőröknek, amit a kazettáról tud.

Gyárfás Tamás előzetes letartóztatásáról péntekig döntenek.