A pittsburghi rendőrség attól tart, hogy Trump kirúgja Robert Muellert, az orosz kavarást vizsgáló ügyészt

Az utasítás visszavonásáig a pittsburghi rendőrség nyomozóinak kéznél kell tartaniuk a tömegoszlató eszközeiket. A városi rendőrkapitány azért utasította erre beosztottjait, mert "úgy hiszi", hogy Donald Trump elnök hamarosan kirúghatja az elnök kampánystábja és Oroszország kapcsolatait vizsgáló különleges ügyészt, Robert Muellert.

Márpedig, ha ez megtörténik, a pittsburghi rendőrparancsnok szerint "nagy" tüntetések, zavargások robbanhatnak ki a városban.

A város vezetői a rendőrkapitány kiszivárgott körlevele után azt állították, hogy csupán elővigyázatosságból lépett a rendőrség, nincs tudomásuk Trump Mueller kapcsolatos terveiről.

A CBS amerikai televízió birtokába került levél szerint "a félspontán tüntetések valószínűleg nagyon rövid időn belül" elkezdődnének Mueller kirúgása után. Ezért "csütörtöktől kezdve minden bűnügyi nyomozónak magával kell hoznia teljes egyenruháját és védőfelszerelését az intézkedés visszavonásáig".

Donald Trump 2017-ben sajtójelentések szerint legalább kétszer komolyan fontolgatta az egyre kellemetlenebb, egyre tovább nyúló nyomozást folytató Mueller eltávolítását, bár közben továbbra is tagadja, hogy bármi törvénytelenség lett volna a kampánya körül.

Trump első számú célpontja ugyan Mueller, illetve a nyomozást közvetlenül felügyelő Rod Rosenstein igazságügyiminiszter-helyettes lehet, valójában most egy másik, ettől független nyomozás miatt jobban aggódhatna. Az oroszügyi nyomozástól függetlenül az FBI New York-i irodája Trump személyes ügyvédje, Michael Cohen ellen kezdett vizsgálatot Stormy Daniels pornószínésznő lefizetése miatt. Daniels állítása szerint viszonyt folytatott Trumppal, de Cohen saját bevallása szerint is 130 ezer dollárért cserébe hallgatásra kötelezte. A gyanú szerint a pénzeket úgy utalta, hogy az már csalásnak minősül, ráadásul felmerül a tiltott kampánytámogatás is, mert minderre a 2016-os elnökválasztási kampány hajrájában került sor.

Mindez azért lehet kellemetlen Trumpnak, mert az amerikai hatóságok akár szóra is bírhatják a börtönnel fenyegetett Cohent, aki nagyon is sokat tudhat, ha nem is az orosz kavarásról, de Trump nem minden gyanú felett álló pénzügyeiről is. (Via BBC)