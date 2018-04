A választások után majd két héttel már nyitna az LMP az új pólus pártjai felé

Most, hogy április 8-án harmadszor is kétharmadot szerzett a Fidesz, már az LMP elnöke, Szél Bernadett is változtatna pártja stratégiáján, és nyitna az ún. új pólus pártjai felé. Szél erről az Indexnek adott nagyinterjújában beszélt. Az "új pólus", ha valaki még emlékszik rá, Juhász Péter, az Együtt elnökének tavaly őszi ötlete volt, ezen a néven szervezte volna szövetségbe pártját a Momentummal, az LMP-vel és az akkor még velük, és nem az MSZP-vel szövetséges Párbeszéddel. Az LMP akkor élből visszautasította az ötletet.

Az interjúban visszatérő téma volt az ellenzéki koordináció, így a választás kudarca. Szél erről azt mondta, hogy az MSZP és a DK a saját rossz jelöltjeit próbálta ráerőltetni a választókra, és elfogadhatatlan ajánlatot tett. Az LMP amúgy a kezdetektől ódzkodott az együttműködéstől, a párt kongresszusi határozata elvben tiltotta is a visszalépéseket. Szél ennél megengedőbb volt, még támogatta is a visszalépőket, és nem is ért egyet azzal, hogy fegyelmi eljárások indultak ellenük. Ugyanakkor a pártot most becsmérlő, a visszalépések ellen harcoló Schiffer András egykori elnök ellen se kezdeményez semmilyen eljárást.

Nem úgy Sallai Róbert Benedek ellen, aki miatt megírhatta élete első fegyelmi feljelentését. Szél elfogadhatatlannak tartja, hogy Sallai erőszakosan lépett fel Hadházy Ákossal szemben. Szerinte a fegyelmi tárgyaláson végre azt is tisztázhatják, hogy pontosan mi is történt, ütött, vagy csak széket borított Sallai. Akárhogy is, Szél szerint mindenképpen túllépett a jogilag és politikailag elfogadható kereteken.

Szél emellett beszélt arról is, hogy a baloldali pártok "komplett, pártokon átívelő LMP-ellenes kampányt" folytattak, ebben Juhász Péter is részt vett. Juhász a kampányban valóban jelentkezett egy reklámfilmmel, amiben személyesen Szélt támadta amiatt, hogy az LMP nem lépteti vissza jelöltjeit. Juhász ezt azután tette, hogy az LMP-s Csárdi Antal azután se volt hajlandó visszalépni senki javára a budapesti 1-es választókerületben, hogy azt már Juhász és a momentumos Fekete-Győr András is meglépte.

Szél beszélt a parlament bojkottjára szólító felhívásokról is. Nem ért egyet az ötlettel, szerinte nem félni kell Orbántól, hanem vitatkozni vele. Hogy a nyolcfős LMP-frakció hogyan tudna szembeszállni 133 fideszessel? Szél szerint ebben majd a pártba visszatérő Vágó Gábor segíthet majd nekik "mozgósítási tapasztalataival".