Baleset történt egy budapesti laborban, ahol ebolavírussal dolgoztak, egy kutató kórházba került

A WHO ebola elleni kísérleti vakcinákat és gyógyszereket küldött Magyarországra, hogy ezekkel kezeljenek egy laboratóriumban dolgozó tudóst, aki még április elején került kapcsolatba a vírussal - írja a Washington Post nyomán az Index.

Az egészségügyi világszervezet szerint a tudóst azonnal elkülönítették egy budapesti kórházban, és elhanyagolható a veszélye, hogy bárkire átterjedjen az ebola.



Miután a hír megjelent magyarul, az Országos Közegészségügyi Intézet az MTI-nek megerősítette, hogy filovírussal végzett munka során baleset történt a Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában (NBL), és

az érintett laboratóriumi dolgozó egy speciálisan kialakított egységben 7 napja áll megfigyelés alatt.



A Dél-pesti Centrumkórház szakorvosai folyamatosan figyelemmel kísérik az állapotát, a dolgozón a megfigyelés alatt az oltási reakción kívül más tünetet nem észleltek. A Filovírus-családba tartozik az Ebola és a Marburg vírus, mindkettő vérzéses lázzal jár.

Kitértek arra is, hogy a WHO-t tájékoztatták a balesetről, azóta folyamatos a kapcsolattartás, naponta adnak tájékoztatást, és a WHO a megtett intézkedéseken felül mást nem tart szükségesnek. A WHO segítségével a vírus elleni oltóanyag 24 órán belül Magyarországra érkezett és az érintett laboratóriumi szakember megkapta. Megérkezett a kísérleti fázisban lévő vírusellenes szer is.

A közleményben hangsúlyozták: a baleset után azonnal