Előkerült a Nothing Compares 2 U eredeti verziója

Igazi zenei különlegességet publikáltak Prince hagyatékának gondozói a Warner Brosszal. Michael Howe, a hagyaték levéltárosa az 1984-ben készült felvételeket rendezgetve talált rá egy szalagra, rajta Prince egyik legnagyobb slágere, a Sinead O'Connor előadásában világszámmá lett Nothing Compares 2 U eredeti verziójával.

Howe gyorsan digitalizálta a felvételt, amit most Prince és zenekara, a The Revolution próbáin készült, még nem publikált felvételekkel együtt hoztak nyilvánosságra.

A Nothing Compares 2 U a legsikeresebb olyan dal, amit Prince írt, de más előadó tett világhírűvé. Sinead O'Connor 1990-ben készült feldolgozása több tucatnyi országban volt listavezető. (Via The Daily Dot)