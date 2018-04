Nyilvánosságra hozták James Comey feljegyzéseit

Donald Trumpnak a töke tele lehet volt FBI-igazgatójával, Jim Comey-val, akit tavaly májusban elég hajánál fogva előrángatott indokkal rúgatott ki állásából. Olyannyira mondvacsinált indokokkal, hogy azokat igazságügyminiszter-helyettesének kellett rohamtempóban kitalálnia, miután Trump eredetileg a kampánystábja és Oroszország kapcsolatát firtató nyomozása miatt akarta kirúgatni Comey-t, csak erről tanácsadóinak végül sikerült időben lebeszélniük.

Comey a múlt hétvégén emlékiratai megjelenésének apropóján körbeturnézta az amerikai tévéket, ahol lelkesen provokálta az ennél finomabb provokációkra is ugró Trumpot, aki aztán játszótéri stílusban válaszolgatott is neki a Twitterén. Most egy emlékiratnál komolyabb problémái adódhatnak az elnöknek, mert csütörtökön nyilvánosságra hozták Comey hivatalos feljegyzéseit is, amiket a Trumppal folytatott beszélgetéseiről készített, és amelyeket az amerikai törvényhozás és a Trump kampánya ügyében vizsgálódó nyomozók is hiteles vallomásnak fogadtak el.

Hogy mekkora lehet a baj, azt jelzi, hogy Trump még azelőtt, hogy egyáltalán olvashatta volna a feljegyzéseket, már azt közölte a Twitterén, hogy azok egyértelműen bizonyítják, hogy nem játszott össze az oroszokkal, és nem akadályozta az igazságszolgáltatást. Az utóbbi a merészebb állítás, tekintettel arra, hogy Comey feljegyzései pont megalapozhatják az igazságszolgáltatás akadályozásának vádját.

Már csak azért is, mert Comey feljegyzéseiben szerepel az az epizód is, amikor az elnök a saját igazságügyi miniszterét és a többi titkosszolgálat vezetőjét is kiküldte az ovális irodából, hogy kettesben maradhasson Comey-val. Akitől aztán azt kérte négyszemközt, hogy függessze fel a nyomozást Michael Flynn nemzetbiztonsági főtanácsadóval szemben. Flynn azóta bűnösnek vallotta magát.

Comey szerint ez önmagában elég árulkodó jelenet, mert ha az elnök úgy gondolta, hogy semmi rosszat nem tesz, akkor miért küldte ki a teremből az igazságügyi miniszterét, a hozzá kezdetektől hűséges Jeff Sessionst?

Magukban a nyilvánosságra került, részben azért még mindig titkosított, kitakart feljegyzésekben nincs megrázóan új információ az elmúlt években a sajtóban már megjelentekhez képest. Az alapján pedig, amit tudunk róluk, az kizárható, hogy felmentenék Trumpot, még ha egy vádemeléshez tán nem is nyújtanak elég alapot. (Via BBC)