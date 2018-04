400 fős rockzenekar játszott a szegedi dóm előtt

Szombaton Szeged Rocks rendezvény egy óriászenekar koncertjével nyitott, a Dóm téren.

Kora délután egy 400 fős rockzenekar adott elő négy számot, ezek közül a Tankcsapda Ez az a ház című daláról látható ez a felvétel:

Gitárral, dobbal, bőgővel és énekkel bárki csatlakozhatott az esemény honlapján, ahol megadták a négy dalt is, amit be lehetett tanulni a rendezvényre. A fenti Tankcsapdán kívül a Song 2 a Blur zenekartól, a White Wedding Billy Idoltól és a Sun City nevű szegedi zenekar Nem izgat című száma hangzott el. Mindegyiket többször is előadták, írja a szeged.hu.

A rendezvényt Botka László szegedi polgármester és Kakas Béla, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke nyitották meg, utóbbi beszállt dobolni is az óriás-zenekarba.