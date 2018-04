1993 óta nem javultak annyit a német bűnügyi statisztikák, mint tavaly

Május 8-án hozzák nyilvánosságra a tavalyi bűnügyi statisztikákat Németországban, de a Welt Am Sonntag már írt róluk.

2017-ben 5,76 millió bűncselekményt regisztráltak, 9,6 százalékkal kevesebbet, mint 2016-ban.

A bűncselekmények közel harmada lopás volt, ezek 11,8 százalékkal csökkentek. Bolti lopásból 6,6, zsebelésből 22,7 százalékkal volt kevesebb. 33 263 autót és 300 ezer biciklit loptak el, ami 8,6 és 9,8 százalékkal kisebb, mint a 2016-os szám. Betörésből 23 százalékkal, erőszakos bűncselekményből pedig 2,4 százalékkal volt kevesebb. (Utóbbiból 189 ezer volt.)

Fotó: Boris Roessler/dpa/AFP

Oliver Malchov, a rendőrségi szakszervezet vezetője azt mondta, figyelemreméltó, hogy 1993 óta nem volt ekkora javulás. Szerinte a nem németek körében elkövetett bűncselekmények számának csökkenését (736 ezer volt, 22,8 százalékkal kevesebb, mint 2016-ban) részben magyarázhatja, hogy kevesebben érkeztek bevándorlóként az országba.

Vannak viszont rossz trendek is: gyilkosságból 3,2 százalékkal többet regisztráltak (785-öt), és 9,2 százalékkal több volt a kábítószerrel kapcsolatos bűneset is. (via hvg.hu)