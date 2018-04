Már a héten elhagyhatja a kórházat a veterán, akinek új péniszt és herezacskót építettek a John Hopkins sebészei

Jó a hangulat a sebészek közt a 14 órás műtét után Fotó: HANDOUT/AFP

Vadonatúj péniszt építettek a John Hopkins Egyetem sebészei annak az amerikai katonának, aki egy robbanás után veszítette el nemiszerveit Afganisztánban. A beavatkozás olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a férfi még a héten elhagyhatja a kórházat - írja az MTI.



Sikeres péniszátültetésről már kétszer is beszámoltak sebészek Dél-Afrikában és Massachusetsben is, de ez volt az első komplett nemiszerv-transzplantáció.

Összesen kilenc esztétikai sebész és két urológus hajtotta végre a 14 órán keresztül tartó operációt, amely során a férfi gyakorlatilag teljesen újjáépítették a teljes medencéjének térségét: pénisz-, herezacskó- és részleges hasfal-átültetést is végeztek rajta.



A plasztikai és rekonstrukciós sebészet vezetője a sajtótájékoztatón elmondta azt is, hogy a férfi személyazonosságát érthető okokból nem fedik fel, de a műtét minden tekintetben sikeres volt: húgyúti és szexuális funkciói is működni fognak. Damon Cooney sebész elmondta azt is, hogy a herezacskó-átültetéshez nem donorszervet használtak, mert az etikai kérdéseket is felvetett volna, viszont a beteg a donortól csontvelőt is kapott, ami így támogathatja az immunrendszert az új szervek befogadásában.

"Amikor először felébredtem, végre sokkal normálisabban éreztem magam" - idézte a beteget az egyetem közleménye.



A beavatkozás nagy érdeklődésre tart számot sérült amerikai veteránok köreiben. A védelmi minisztérium szerint csak 2011 és 2013 között 1367 amerikai katona szenvedett nemiszerv sérülést a háborúkban, a gond csak az, hogy nincs elég donor, és ha volna is, ahhoz minden esetben az elesettek hozzátartozóinak beleegyezésére van szükség.