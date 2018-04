Ungár: Az összefogásozás miatt lett kétharmad

Ungár Péter, a Lehet Más a Politika (LMP) megválasztott országgyûlési képviselõje az LMP által kezdeményezett ellenzéki egyeztetés elõtt az Országgyûlés Irodaházban 2018. április 23-án Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Hosszú interjút adott a merce.hu-nak Ungár Péter, az LMP egyik legbefolyásosabbnak tartott elnökségi tagja, aki az elmúlt hetekben elsősorban azzal csinált híreket maga körül, hogy vételi ajánlatot tett Simicska Lajos eladósorba került médiabirodalmára, élén a Magyar Nemzettel.



A sajtóba az is kiszivárgott, hogy Simicska állítólag 1,5 milliárdot kért a lap(okért). Ezt Ungar nem erősíti meg, de irreálisnak tartja, sőt szerinte nem is valós az eladási szándék, máskülönben a tulajdonos nem zárta volna be azonnal az újságot.

„Ennek hamarosan vége lesz” - zárja rövidre a kérdést Ungár, aki a Nemzet mellett a Heti Választ és a Lánchíd Rádiót vinné. A Hír TV-t Simicska nem akarja eladni.



Ungár ezen túl a következőket mondja az interjúban:

„Mindenféleképpen fogok (...) pénzt áldozni arra, hogy legyen Magyarországon ellenzéki média.”



„Én nem hiszek abban, hogy van független média. Nyugat-Európában is minden médiumnak van tulajdonosa, és idehaza is ez a helyzet. A média jó esetben plurális, de nincs objektív ember, nincs objektív újságíró, mindenkinek van valamilyen irányultsága.”

Ha lesz lapja, az elejére oda lesz írva, hogy az Ungár Péteré. LMP-s lap lesz, de nem ő mondja majd tollba.

„Az, hogy nekem honnan és hogyan van pénzem, az talán az egyik legátláthatóbb dolog ma Magyarországon” - válaszol az örökségére vonatkozó kérdésre.



„A Figyelőnek arról a borzalmas cikkéről én is csak a nyilvánossággal egy időben értesültem, és elmondtam, hogy nem értek vele egyet. De én azért tudok majd felelősséget vállalni, hogy ha lesz egy saját lapom, aminek a tetejére ki van írva, hogy az enyém, abban milyen cikkek jelennek majd meg” - mondja arról, hogy Schmidt Márián és cégein keresztül neki is kisebbségi tulajdona van a Figyelő hetilapban, ami két hete listázni kezdte az állítólagos Soros-zsoldosokat.



Átveszi képviselői mandátumát.

Ha nem lesz vidéki média, szerinte nem lesz semmi ebben az országban. A választás elsősorban a vidéki körzeteken ment el.

Az LMP legnagyobb hibája az volt, hogy egyáltalán belement a visszalépegetős ellenzéki egyeztetésekbe:„Ennek ellenére azt gondolom, hogy azoknak a felelőssége, akik ezt nyomták, sokkal nagyobb.”

Az okozta a kétharmadot, hogy Hódmezővásárhely után az ellenzéki diskurzus csak a koordinációról szólt.

Szerinte az Új Pólus koncepciójának most lesz csak értelme, mert végre látszik, ki hozott új szavazókat az ellenzéki oldalra: „Az LMP nagy igazsága szerintem abban áll, hogy előbb valóban korszakváltásra van szükség, csak utána lehet kormányt váltani. Akárhányszor rakjuk Gyurcsány Ferencet és Molnár Gyulát szembe Orbán Viktorral, minden alkalommal kétharmad lesz.”

Felszámolná a társelnöki rendszert, centralizáltabb alapszabályt szeretne és hogy a májusi tisztújítás után is Szél Bernadett vezesse a pártot.

(Mérce)