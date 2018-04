A brit kormány készített egy alkalmazást az EU országok állampolgárainak, csak iPhone-on nem működik

A brit belügyminisztérium képviselői ismerték el Brüsszelben, hogy az az alkalmazás, amivel az országban jelenleg az EU valamely tagországából érkező polgárok jelezhetik, hogy a brexit után is maradnának Nagy-Britanniában, nem fog futni az Apple telefonjain.

A nyugati országok többségéhez hasonlóan ez nagyjából az ország okostelefont használó lakosságának mintegy felét érintheti. Egy ellenzéki EP-képviselő, Catherine Bearder, aki jelen volt a brüsszeli tárgyaláson, ahol kiderült ez a hiányosság, elmondása szerint a kormánytisztviselők tényleg azt javasolták a teremben, hogy akinek iPhone-ja van, kérje kölcsön valaki más telefonját, és azzal csinálja végig a regisztrációt.

Pedig a brit kormány képviselői éppen azért érkeztek Brüsszelbe, hogy nyugtassák kicsit a kedélyeket, és többek között az alkalmazás bemutatásával is jelezzék, mindent megtesznek, hogy az EU tagországok polgárai számára ne jelentsen nagy fennakadást a brexit.

Korábban a belügyminiszter, Amber Rudd azt mondta, hogy a mintegy hárommillió EU-s bevándorlónak olyan könnyű lesz egy online fiókot regisztrálnia, mintha csak az online ruhakereskedés, az LK Bennett szolgáltatásába regisztrálnának. Azt is mondta akkor, hogy alaposan tesztelték az alkalmazást, de most a belügyi tisztviselők bevallották, hogy a tömeges léptékű tesztelését még nem kezdték el az alkalmazásnak.

A problémát amúgy az okozza, hogy a rendszer számos személyes adatot is elvár, ugyanakkor a kiszivárgott hírek szerint az Apple nem engedélyezte, hogy a technológiájával a legújabb útlevelek biometrikus chipjét is leolvassak, ezért csak androidos telefonnal lehet regisztrálni. Lesznek, akiknek ez nem lesz gond, ugyanakkor azok, akik csak a legújabb típusú, chipes útlevéllel rendelkeznek, így nem tudnak majd telefonon regisztrálni. A brit kormány már korábban jelezte, hogy lesznek nem online útjai is a jelentkezésnek.

Ugyanakkor Brüsszel részéről vannak további fenntartások is, Guy Verhofstadt a héten levelet is fog írni Theresa Maynek. Többek között az nem tetszik az EU-nak, hogy a brit kormány 72 fontot számítana fel a regisztrációért, ráadásul egy család minden tagjának egyesével kéne igényelnie a maradási lehetőséget. (Yahoo, Guardian)