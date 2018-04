A Liverpool rúgott egy ötöst a Rómának, aztán elszórakozta a végét

A 68. percben 5-0-ra vezetett a Liverpool a Bajnokok Ligája elődöntőjének első meccsén, addigra kihagytak már egy rakás helyzetet is, a visszavágó formalitásnak tűnt. Annyira nyeregben érezte magát a Liverpool, hogy a vezetőedzője, Jürgen Klopp a 75. percben lecserélte a parádésan játszó, két gólt szerző és két gólpasszt kiosztó Mohamed Szalaht.

A kiütött Roma hirtelen magához tért, és elkezdett helyzeteket kidolgozni. Dzeko előbb szépített a 81. percben, aztán Perotta belőtt egy 11-est, így elfogadhatóra kozmetikázta a vereséget az olasz csapat. A Barcelona kiejtése után nem jelentenénk ki semmit biztosan, de még így is a végét elszórakozó Liverpool az esélyesebb a döntőbe jutásra.

A meccs elején az idegenben játszó Roma nem állt be védekezni a Liverpool ellen, de nem sokáig működött a taktika, az angolok több kontrát is tudtak vezetni.

Az egyiknél a partjelző járt úgy, mint egyszeri ember egy bonyolultabb IKEA-bútorral, a zászlaját nem tudta összeszerelni, így nem tudott integetni egy liverpooli lesnél, szerencséjére nem lett gól.

A Roma majdnem előnyt szerzett egy Kolarov távoli lövéséből, amit Karius fura mozdulattal ütött kapufára.

Aztán érezhetően nagyon megindult a Liverpool, az olaszok szerencséjére két helyzet is Manéra jött ki, aki a 28. percben egy percen belül két gólt is rúghatott volna, mindkétszer Firmino pazar passzaiból. Az elsőnél Mané egyedül tört kapura, és fölé lőtte, a másodiknál viszont annyira rosszul rúgta meg, hogy azzal egy NBI-es év végi összefoglalóba is beférne. A dühös szurkolóknak Klopp jelezte, hogy inkább tapsoljanak.

Aztán a következő percben az óriási idényt futó Szalah került helyzetbe. Nagyon megnyomta ezt az öt percet a Liverpool, Mané be is talált, de méteres lesről. A Realnak megadták volna, a Liverpoolnak - jogosan - nem.

Aztán Szalah lőtt egy érvényes gólt, szép mozdulattal kilőtte a hosszú felsőt.



A gólja után nem örült az előző idényben még Rómában játszó csatár.



Aztán duplázott. Egy előrevágott labdát tett le Szalah Firminonak a saját térfelükön, ketten megindultak a kapu felé, Firmino finom passzt adott, Szalah pedig olyanilyen finoman oldotta meg.

Majd a góljai után gólpasszokat osztott. Mindkétszer hasonlóan, lesgyanús helyzetből indult meg a jobb szélen, a partjelző egyiknél sem jelzett. Az egyiptomi előbb Manét hozta olyan helyzetbe, hogy az már nem hagyta ki a korábban többször is hiábzó támadó:

Aztán a Szalahhoz hasonlóan kiválóan játszó Firmino kapott passzt az egyiptomitól, amit ki is használt.

Ezután egy szögletnél a védőjét megelőző Firmino fejelt gólt.

Ez volt az a pillanat, amikor az olaszok teljesen reménytelen helyzetbe kerültek, a Liverpool azonban leállt, Klopp lehozta Szalaht, a Roma pedig elkezdett úgy játszani, ahogy kiverte a Barcelonát, Dzeko 81. percben gólt szerzett.

Perotti egy Milner kezezése után megadott büntető rúgott be a 87. percben, ezután még több helyzetük is volt.

A Liverpool elszórakozta a végét, emiatt még érdemes lejátszani a visszavágót. A Liverpool a második csapat a BL-történetében, amelynek két csatára is legalább 10 gólt szerzett, Firmino és Szalah is elérte most ezt, a Barcelona volt az első, 2014-15-ben a Messi-Neymar párossal.

Liverpool - Roma 5-2

Gól: Szalah (36., 45.), Mané (56.), Firmino (61., 69.), illetve Dzeko (81.), Perotti (87.)

Liverpool: Karius – Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson – Oxlade-Chamberlain (Wijnaldum, 18.), Henderson, Milner – Szalah ( Ings, 75.), Firmino ( Klavan, 93.), Mané. Vezetőedző: Jürgen Klopp

Kispad: Mignolet, Clyne, Wijnaldum, Klavan, A. Moreno, Ings, Solanke



Roma: Alisson – Fazio, Manolasz, Juan Jesús (Perotti, 67.) – Florenzi, Strootman, De Rossi ( Gonalons, 67.), Kolarov – Nainggolan – Cengiz Ünder ( Schick, 46.), Dzeko. Vezetőedző: Eusebio Di Francesco

Kispad: Skorupski, Pellegrini, Perotti, Schick, Gonalons, Peres, El Shaarawy