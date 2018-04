Natalie Portman lett az izraeli kormány Soros Györgye

2012 óta létezik Izraelben egy díj, amit a saját területükön nagyot alkotó zsidók kapnak, többnyire olyanok, akik nem élnek Izraelben. A Genesis-díjat és a vele járó 1 millió dollárt (a díjazott döntheti el, milyen jótékony célra adományozza a pénzt), Jeruzsálemben adják át.

A 2018-as díjazott Natalie Portman lett, ezzel a 2012-ben alapított, zsidó Nobelnek is nevezett Genesis-díj történetében ő az első női díjazott, hiszen eddig Anish Kapoor, Itzhak Perlman, Michael Douglas és Michael Bloomberg kapott csak ilyen elismerést. Izraelben olyan nagy volt a lelkesedés a színésznő kitüntetése miatt, hogy Morris Kahn izraeli milliárdos bejelentette, még egy milliót hozzácsap a díjhoz járó 1 millió dollárhoz, hogy Portman kétmilliót költhessen saját belátása szerint jótékony célra.

De a múlt héten beütött a krach: Natalie Portman azt mondta, nem megy el a jeruzsálemi díjátadóra, mert azon Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is beszélni fog, a színésznő pedig nem akar úgy tűnni, mint aki támogatja Netanjahu politikáját.

Portman eredeti közleménye még a Gázai-övezetben történt közelmúltbéli „lesújtó” eseményekre is kitért, mondván, emiatt nem megy el a ceremóniára. Az elmúlt hetekben Izrael vezetése és a hadsereg nemzetközi kritikákat kapott, amiért a Gázai-övezet határán szervezett palesztin tüntetésekre komoly katonai erővel reagált. Az összecsapásokban eddig 35 palesztin halt meg.

Natalie Portman távolmaradása óriási hullámokat vetett az izraeli médiában. A döntésre több izraeli kormánytag is reagált, Yuval Steinitz energiaügyi miniszter szerint a színésznő távolmaradása „az antiszemitizmussal határos”. Netanjahu pártjának egyik képviselője kezdeményezte, hogy

vonják vissza Natalie Portman izraeli állampolgárságát.

Miri Regev kulturális miniszter pedig azt mondta, Natalie Portman az Izrael-ellenes DS mozgalmat támogatja. Ez Izraelben komoly vád, a BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) Izrael nemzetközi bojkottját, elszigetelését és az állam elleni szankciókat szeretne kiharcolni azért, ahogyan Izrael a palesztinokkal bánik.

Az egyik legnagyobb izraeli napilap, a kormányközeli Jerusalem Post is több cikkben foglalkozott a botránnyal, publicisztikákban számon kérve Natalie Portmant.

Azt hozták föl ellene, hogy amikor 2017 novemberében elfogadta a díjat, már tudnia kellett, hogy Netanjahu beszélni fog a díjátadón, hiszen 2012-ben a miniszterelnök kezdeményezte az elismerés alapítását, és azóta is egy félig állami konzorcium gondozza a díjat. Ezen felül Natalie Portman korábban is nyíltan beszélt arról, hogy elítéli a Benjamin Netanjahu és kormánya által képviselt politikai irányvonalat, ez senki számára nem volt titok, így értelmetlen ilyen nagy feneket kerítenie a tiltakozásának, hiszen ezzel csak tovább rontja Izrael hírét a fiatal amerikai zsidók körében. A Jerusalem Post szerint emellett a színésznő választhatott volna diszkrétebb módot is arra, hogy kimentse magát a díjátadóról: az előző díjazott, Anish Kapoor szobrász ugyanis szintén nem ment el a ceremóniára, de ő azzal indokolta távolmaradását, hogy nem tud felhőtlenül ünnepelni, miközben Szíriában háború van. Ezen senki nem háborodott föl, az ünnepséget lefújták, Kapoor pedig menekültsegítő szervezeteknek adományozta a 1 millió dollárt.

Natalie Portman az Instagramon reagált az őt ért vádakra, azt írta, ő nem támogatja a BDS mozgalmat, és nem bojkottálja Izraelt, csak Netanjahuval szemben kritikus. A színésznő továbbra is büszke zsidó örökségére, de lehet büszke erre úgy is, hogy közben nem támogatja Netanjahut, szerinte ugyanis hibás alapállás egy országot a kormányával azonosítani.

Ettől függetlenül Natalie Portman ügye továbbra is megosztja az izraeli közéletet, netes mozgalom indult a színésznő döntésének támogatásáért, közben a kormánypártiak szerint Portman egész Izrael felé tartozik bocsánatkéréssel azért, amit tett. És persze vannak olyanok is, akik szerint nem Natalie Portmant kellett volna díjazni, hanem Gal Gadotot, aki szintén fiatal, szintén világszerte ismert színésznő, viszont ő nem nagyon kritizálja az izraeli kormányt.

Jelen állás szerint a díjat változatlanul Natalie Portman kapja, függetlenül attól, hogy nem veszi át. Az 1+1 millió dollár sorsáról azonban nem ő rendelkezik majd, hanem a díjért felelős kuratórium osztja szét a pénzt.