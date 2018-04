Hiába varázsolt el milliárdokat a Sámándob, még mindig nem kezdték meg az átépítését

Bár a 2015 óta hánykolódó Sámándob alkatrészei elvileg már tavaly júliusban megérkeztek Karcagra, hogy ott sztyeppemúzeummá alakítsák, a 24.hu cikke szerint egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Pedig a karcagi önkormányzat 1,1 milliárdot kapott erre a 2018-as költségvetésből. A város jegyzője a lapot azzal biztatta, hogy ősszel megkezdődhet a kivitelezés előkészítése, és jövőre már állhat az épület.



A lap összeszedte, hogy eddig mennyi pénz ment el a 2015-ös milánói világkiállítás önálló életre kelt, magyar pavilonjára. Azon még a pavilon tervezője, Sárkány Sándor is kiakadt, hogy az eredetileg kalkulált ötszázmillió helyett kétmilliárdból hozták össze az építményt, ami ráadásul csak alig hasonlított az eredeti tervekre. Sárkány a Hír Tv Célpont című műsorának azt mondta, hogy már ő sem szeretné, ha épületét újra felállítanánk, mert eddig is rengeteg mocskot raktak az épületre, átverték vele az adófizetőket, és most is csak alibinek használnák, hogy költhessék az emberek pénzét, hogy valaki sokat keressen a Sámándob felépítésén.

Később 650 millió a hazaszállításra is elment. A Sámándobért felelős Szőcs Géza 2015-ben 5-6 milliárd forintra saccolta az expo teljes, a pavilon költségeit a hazaszállítással együtt. Az Index 5,2 milliárd forintra becsülte a költségeket. A pavilon építésére 2,3 milliárd forintot szánt a kormány, a programokra 2 milliárdot adott, majd ezt megfejelte 900 milliós pótköltségvetéssel. Azóta pedig már 8-9 milliárd forintról szólnak a hírek.

Ráadásul a pavilon felépítését, üzemeltetését, bontását levezénylő Valor Hungariae Zrt. is vastagon veszteséges. Ezt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1,4 milliárdos tőkeleszállítással akar rendezni. A 24.hu szerint 2013 óta majdnem 3 milliárd forint veszteséget hozott össze a társaság.