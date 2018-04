ÁSZ: Az államkincstár nem biztosította az elszámoltathatóságot, és nem gazdálkodott megfelelően a vagyonnal

Nem biztosította az elszámoltathatóságot a Magyar Államkincstár (MÁK) vezetői irányítási rendszere 2013 és 2015 között, és nem volt megfelelő a vagyongazdálkodási tevékenysége sem – közölte az Állami Számvevőszék főtitkára a budapesti sajtótájékoztatóján.

Holman Magdolna elmondta, hogy a MÁK az informatikai rendszerekkel összefüggő feladatainak egy részét nem látta el szabályszerűen és a Nemzetgazdasági Minisztérium irányító szervi feladatellátása sem volt szabályszerű. A főtitkár szerint ugyanakkor a MÁK pénzügyi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelt.

A hiányosságok megszüntetésére az ÁSZ a kincstár elnökének 16, a nemzetgazdasági miniszternek három javaslatot fogalmazott meg, 30 napon belül intézkedési tervet kell kidolgozniuk az érintetteknek.

Holman Magdolna szerint az ellenőrzésükkel támogatni kívánják a szabálytalanságok kijavításában a kincstár 2017 novemberétől hivatalba lépett új vezetését.

A MÁK működéséről a számvevőszék egy elemzést is készített a 2008 és 2016 közötti évekre vonatkozóan, ezek tapasztalatairól is most számoltak be: a MÁK pénzügyi gazdálkodása javuló tendenciát mutatott, 2011-től tekinthető szabályszerűnek, de a vagyongazdálkodás minősége romlott, 2013-tól nem felelt meg a szabályoknak. A főtitkár szerint kiemelt kockázatokat azonosítottak az informatikai rendszerek biztonsága területén.

Pető Krisztina felügyeleti vezető kiemelte: a MÁK-nál hiányoztak például munkaköri leírások, nem biztosították egyes informatikai rendszerek adatainak a védelmét és a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét.

Nemcsak a mostani jelentés, de a korábbi ellenőrzések is azt mutatták, hogy hiába tárja fel az ÁSZ a MÁK-nál a hiányosságokat, azokat nem szüntetik meg – mondta a felügyeleti vezető.

A sajtó kérdésére Holman Magdolna megerősítette, hogy a hiányosságok megszüntetésének elmaradása a korábbi vezetés számlájára írható, de a mulasztások nem olyan természetűek, hogy feljelentést kellene tenniük.

Az államkincstár megteszi a szükséges változtatásokat

A kincstár nem sokkal később közölte, hogy megteszi a szükséges változtatásokat annak érdekében, hogy megfeleljen az ÁSZ javaslatainak. A MÁK közleménye szerint a gazdálkodást, a belső szabályrendszert, a központosított illetményszámfejtő rendszer (kira), valamint az önkormányzati adó és gazdálkodási rendszer (ASP) működését áttekintő ÁSZ-vizsgálat szerint a kincstár szabályszerűen gazdálkodott, de néhány területen változtatásokat javasoltak. Ennek érdekében a szükséges intézkedési tervek elkészültek – közölték.

Mint írták, az információbiztonsági kockázatok és szervezeti folyamatok nyomon követését belső monitoringrendszer segíti, az eredményeket szakértői csoport értékeli, a kira működésének javítására a MÁK modern informatikai fejlesztéseket tervez, és az önkormányzati pénzügyi beszámolókat javító módszertan továbbfejlesztése is megkezdődött az ÁSZ javaslatai alapján.

A MÁK szervezeti átalakulása eredményesen lezárult, a működése megfelel a jogszabályoknak – írták. (MTI)