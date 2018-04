Hangos zaj miatt omlott össze a Nasdaq Észak-Európában

Az amerikai Nasdaq tőzsde Észak-Európát kiszolgáló szerverei Stockholmtól északra, egy Upplands-Vasby nevű településen vannak, a DigiPlex adatközpontban. Innen azonban várhatóan hamarosan elköltöztetik őket, ugyanis a múlt héten a szerverek egyszerűen leálltak, miután bekapcsolt a DigiPlex tűzjelzője. Tűz ugyan nem volt, azonban a biztonsági rendszer bekapcsolt, és elkezdte nyomni az épület a tüzet elfojtó gázt (szerverközpontokban általában nem vízzel oltanak, hogy ne sérüljenek a számítógépek).

A gáz azonban olyan hangos fütty kíséretében áramlott ki a fúvókákból, hogy a hangerő és frekvencia megrongálta a számítógépek merevlemezeit, ezért a Nasdaq szolgáltatásai Svédországban, Dániában, Finnországban, Észtországban, Lettországban és Litvániában, valamint részben Izlandon leálltak.

A svéd kormány még egy kötvényakciót is kénytelen volt elhalasztani.

Az, hogy a számítógépek merevlemezeit rongálják a hangos zajok, nem új információ, hasonló okból állt már le az ING bukaresti szerverterme is, és ott a románok nem is tudtak hozzáférni a pénzükhöz, sem felvenni a kapcsolatot a bankkal, ugyanis a szerverösszeomlás a kommunikációs rendszert is működésképtelenné tette.

Tesztek szerint már 110 decibeles hangok (mint például egy rockkoncert) is tehetnek kárt bizonyos merevlemezekben, igaz, ez nagyban függ a frekvenciától is. A stockholmi gázkiáramlás pedig 130 decibeles is lehetett, ami kb. olyan, mintha közelről figyelnénk, ahogy egy vadászgép felszáll egy repülőgép-hordozóról. (Quartz)