Az Index írta meg, hogy Dömsödi Gábor polgármester és a fideszes többségű testület kapcsolata annyira megromlott Pásztón, hogy miután az utóbbi időben többször is a képviselők kivonulásával fejeződött be az önkormányzati testület ülés, most a képviselők – a tartózkodó Dömsödin kívül – mind bejelentették, hogy lemondanak.

Időközi önkormányzati választást kell kiírni a városban.