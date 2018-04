Interjú címén valóságos szerelmes duettet énekelt Csányi MLSZ-elnök és Szöllősi György, majd jött a meglepetés

Emlékezetes nagyinterjút adott a Nemzeti Sportnak, azon belül is Szöllősi György főszerkesztőnek Csányi Sándor, az MLSZ elnöke. Az interjú zsánere a sci-fi egyik alműfaja, az alternatív valóság. Szöllősi ugyanis kábé úgy kérdezgette Csányit, mintha a válogatott a selejtezőcsoportját nyerve jutott volna ki a vébére, miközben mindkét európai kupa csoportkörében szerepelt volna egy-egy magyar klub.



Már a nyitókérdés megadja az alaphangot, Szöllősi ugyanis lényegében azt kérdezi, hogy Csányi Sándor nem túl jó-e a magyar foci színvonalához képest:

"– Már nyolc éve vezeti az MLSZ-t, s éppen az ön sportdiplomáciai karrierje bizonyítja, hogy ennyi idő alatt milyen sok mindent el lehet érni: mára az UEFA végrehajtó bizottságának tagja és a FIFA alelnöke. Hiú ábránd, hogy a futballunk egésze is ilyen ütemben zárkózzon föl?"

Mire Csányi egyből biztosítja, hogy őt is meglepi, milyen istentelenül jó:

"– Az, hogy a FIFA alelnöke lettem, némi túlzással engem is meglep, időnként rácsodálkozom, miként jutottam idáig MLSZ-elnökként. Az édesanyám, aki nagy sportrajongó volt, igazán büszke lenne rám."

Hogy az egészet még meg is tolja egy álszerény "viccel":

"Ennél nagyobb sikert ezen a pályán már aligha érhetek el, vagyis ebből a szempontból már csak lefelé vezet az út. A tréfát félretéve, természetesen azon dolgozunk évek óta, hogy a magyar futball felzárkózása is egyre látványosabb és eredményesebb legyen."

Hogy a pillanat hevében + a nyitó nyalás lendületét kihasználva végre ki merje mondani, amit Brüsszel és az Összes Idegen Erő eddig nem engedett:

AZ MLSZ A VILÁG LEGNAGYOBB MUNKABÍRÁSÚ FUTBALLSZÖVETSÉGE

Igen, végre valaki kimondta, ezekkel a szavakkal:

"Nincs még egy nemzeti futballszövetség, amely olyan mértékű munkát és felelősséget vállalt volna magára, mint az MLSZ az elmúlt időszakban"

És amikor már azt hiszed, hogy ezt pillanatnyilag nem lehet fokozni, jön a Simicskáénál Is Nagyobb Atombomba: Csányi elárulja, hogy az MLSZ annyira világszínvonalú, hogy nálunk a pályakarbantartó-képzés is világszínvonalú! Most nem lennék sáros gödör.

Ennyi fény után - ezt Szöllősi is jól érezte - szükség van némi árnyékra, már csak a kontraszt végett is. És a Főszerkesztő meg is találta a Sötét Pólust: hiába ilyen elképesztően világszintű az MLSZ, ha a klubokat balfaszok vezetik:

"– Vagyis az MLSZ is átérzi, milyen elképesztő a hiány a hozzáértő klubvezetőkből?"

Nyilvánvaló veszélyforrás, ha Csányi Elnök Urat elkedvetlenítik ezek a szerencsétlenek. Megérezte ezt a főszerkesztő is, aki a következő kérdését azzal a fordulattal vezette fel, hogy:

"– Néhány kérdést hadd tegyek fel az egyébként imponáló eredménysorral kapcsolatban."

Az elnök úr jelezte is, hogy ideje lenne felnőni hozzá tökéletességben:

"A sportág azonban nem csupán belőlünk, a szövetségből áll"

Pedig micsoda futball lenne itt, ha Elnök Úr által kidolgozott taktikával a zsebben 11 Elnök úr futhatna ki a pályára a következő selejtezőn!

Elnök úrban az a jó, hogy sosem hagyja magát befolyásolni, még akkor sem, ha a valóság próbálkozik ezzel. Hiszen például azt mondja, hogy

"Amint mindenki birtokba veheti felújított otthonát, kiszámíthatóvá, könnyen elérhetővé és kulturálttá válik a rendszeres meccsre járás, s a nézőszámnak is emelkednie kell."

Lehetséges persze, hogy tényleg emelkednie kéne, de az ellenséges valóságban ott van a szuperstadiont kapó, azóta nézők nélküli Debrecen, vagy a felesleges óriásstadionjában két-háromszáz nézőt szórakoztató ZTE.

És aztán, amikor az interjú belefulladni látszik a kisebb jelentőségű kérdésekbe, a Csányi-Szöllősi balettkettős a végén robbantja a Bombát. Az Elnök úr ugyanis olyan mondattal zárja le a beszélgetést, amiből az derül ki, hogy - előbb kapaszkodj meg a hozzád legközelebbi, a talajhoz szilárdan rögzített tárgyba -

ő reménykeltő tendenciát érzett a skótok elleni meccsen

Tényleg, szó szerint ezzel fejezi be:

"Nagyon várom a júniusi felkészülési meccseket, és azt, hogy folytatódjon a javuló tendencia, amely a kazahok elleni mérkőzés után a skótok elleni találkozón nyújtott magyar játékot jellemezte."



Én már meg is vettem a jegyet az EB-döntőre!