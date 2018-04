Könnyes búcsút vett Balog Zoltántól a Professzorok Batthyány Köre

A kormányzati feladatoktól elköszönő Balog Zoltán pont csütörtökön panaszkodott arra, hogy nincs rendes vita a kormány teljesítményéről, mert „aki szimpatizál a kormánnyal, minden tagját »félistennek« tartja, aki pedig nem, úgy gondolja, hogy kizárólag »hülyék és gazemberek« vannak hatalmon”. Erre péntek este a Fidesz munkáját mindig „kritikus szolidaritással” figyelő Professzorok Batthyány Köre a konstruktív kritika jegyében Köszönjük! címmel értékelte a miniszter munkáját. Az erről kiadott közleményből kiderül:

Távozik az emberi erőforrások minisztere. Hat év folyamatos, nem egyszer méltánytalan támadások kereszttüzében végzett munka után most más feladatot vállal. Minisztersége rendkívül kényes, hálátlan szerep volt, de tevékenységét nagyfokú türelem és megértés jellemezte. Mindig mosolyogva, barátságos arckifejezéssel lépett a nyilvánosság elé, szelíden tűrve mások türelmetlenségét. Családpolitikájának eredményeit a legádázabb ellenzék sem tudja elvitatni, és viszonylagos békét tudott teremteni a kultúrában is. Bátran nyúlt hozzá az oktatás és az egészségügy több évtizedes problémáinak rendezéséhez, a szenvedélyesen védett rendetlenség felszámolásához. Kiváló volt a viszonya az oktatás tevékeny művelőihez és kiváló kapcsolatot alakított ki a Professzorok Batthyány Körével. Többször hangsúlyozta, hogy kritikus szolidaritást vár el tőlünk. Több mint húsz éves működésünk során mi mindig is így próbáltunk viselkedni, és vitáinkban közös értékeinket hasonló vérmérséklettel képviseltük. Most Balog Zoltánt új feladatok várják, és bízunk benne, hogy kevésbé kiélezett helyzetekben, a régi barátság jegyében, továbbra is együttműködhetünk vele.

A Professzorok Batthyány Köre elnöksége” (MTI)