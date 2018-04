Balog Zoltánnak hiányzik a kormány konstruktív kritikája, amit korábban ő tiltott be

Nagy szükség volna valóságos, a kormányt teljesítménye, Magyarország helyzete és lehetőségei alapján megítélő diskurzusokra. Jó lenne túljutni azon, hogy aki szimpatizál a kormánnyal, minden tagját "félistennek" tartja, aki pedig nem, úgy gondolja, hogy kizárólag "hülyék és gazemberek" vannak hatalmon. Mondta az emberi erőforrások minisztere szerda este egy könyvbemutatón.



Balog Zoltán elvarázsolt egy figura lehet, mert úgy tűnik, nincs tisztában a magyar közélet viszonyaival. Azt mondja, nem csak a rossz indulatú szemétkedőktől nem lehet épeszűen diskurálni, hanem a fundamentalista nyalógépekből sem.

Naivan azt képzeltem, hogy a miniszter is pontosan tudja, hogy olyan országot építettek, ahol nem csak az elvetemült ellenzékieket bélyegzik hazaárulóknak, hanem azokat a konzervatív embereket is, akik ki merik nyitni a szájukat. Az a helyzet, hogy Magyarországon az Isten által szabad akarattal megáldott keresztény polgári embereket is kiközösítik, ha nem követik a sorvezetőt. Nem csak olyan listája van a hatalomnak, amin a vélt ellenségeit gyűjti össze. Habony Árpád és Rogán Antal újságjaikban hatalmi helyzetből listázzák azokat is, akik nem tiltakoznak, egyszerűen csak önálló véleményük van a saját hazájuk ügyeiről. Akik nem a Soros-listára kerülnek fel, azok szerepelnek a konzervatív árulók listáján.

A hónapról hónapra sokasodó kormányzati irányítás alá vont médiumok élére már rég nem lojális újságírókat neveznek ki, hanem olyan embereket, akik maguk tervezik és írják a kormány kommunikációját. Ebben az a praktikus, hogy Lánczi Tamást, Schmidt Máriát, Habony Árpádot, G. Fodor Gábort, tehát a főszerkesztővé , vagy médiatulajdonossá vált kormányzati tanácsadókat, ideológusokat nem kell eligazítani, nem kell befolyásolni, nem kell tájékoztatni az aktuális kommünikéről, ők maguk írják a kommünikét. A médiumokat, ahol konstruktív kritikával lehetne illetni a kormányzatot, kizárólag kiadott sillabuszok alapján, pártfunkcionáriusok irányításával, szigorúan cenzúrázva írják. Azt gondolná az ember, hogy Balog miniszter látja, hogy olyan típusú nyilvánosságot építettek ki, ahol nincs helye érdemi vitának, dumcsinak, de jó szándékú pisszenésnek sem.



Ha a fentiekről nem is tud Balog Zoltán, arról biztosan hallott, hogy miután egy komáromi iskola tanára kritikusan nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy az intézmény faliújságra teszi ki az intőt kapott diákok nevét, a hivatal betiltott minden iskolai nyilatkozatot.

A sulikat utasították, hogy sajtómegkeresés esetén rendeljenek el hírzárlatot, gyűjtsenek adatokat, a kérdésekre készítsenek választervezetet, küldjék el a hivatalnak, onnan pedig majd iránymutatást kapnak.

A miniszternek arról is tudnia kell, hogy az egészségügyben dolgozók nem nyilatkozhatnak, nem mondhatják el a véleményüket nyilvánosság előtt, hacsak a fenntartó, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ engedélyt nem ad rá, és bajba kerülnek, amennyiben beszélnek a sajtó képviselőivel. Ezeket a hivatalok, amik bevezették a totális cenzúrát, Balog Zoltán irányítása alá tartoznak. Az ő vezetésével Magyarországon több tízezer orvost, ápolót, igazgatót és tanárt hallgattatnak el. Őket maga a miniszter zárta el a kormányt és Magyarországot megítélő valóságos diskurzustól.