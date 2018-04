Harcba indultak a magyar facebookozók: „Hogy jön ez a rút mocskos soros bérenc nő imitátor ahhoz hogy belepofázzon más ország dolgába”

Elárasztották a magyar kommentelők Judith Sargentini európai parlamenti zöld képviselő Facebook-oldalát, és ott folytatják, ahol Szijjártó Péter magyar külügyminiszter csütörtökön abbahagyta, amikor éles szavakkal bírálta a készülő Sargentini-jelentést.

Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének kockázata, így indokolt az alapszerződés hetes cikke szerinti jogállamisági eljárás megindítása, áll az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságában (LIBE) készülő magyar különjelentés csütörtökön Brüsszelben bemutatott tervezetében, amelyet bizottsági keretek között vitattak meg.



Az ülésen illtve utána a magyar külügyminiszter hevesen bírálta a jelentést, és azt koncepciózusnak, aljas vádaskodásnak és hazugnak nevezte. Az ülés után a Fidesz-KDNP felszólíttota a magyar kormányt, hogy akadályozza meg "az újabb Soros-terv", azaz a Sargentini-jelentés végrehajtását.

A csütörtöki bizottság ülés előtt ráadásul az Európai Parlament is napirendre vette a magyar helyzet megtárgyalását, élesen bírálták még a néppártiak is Orbán Viktor miniszterelnököt Soros Györgyöt, a CEU-t, a magyar civil szervezetek támadó propaganda és törvényalkotás miatt.



Akik tehát azt hitték, hogy a választás lezárultával abbamarad Magyarország és legfőbb szövetségese, az Európai Unió közötti politikai vita, tévedtek.

A kormány hívei szombaton Sargentini Facebook-oldalán folytatták a küzdelmet, ahol a képviselő rövid posztolt ki Szijjártó és a közte, illetve a bizottság között folyó vitáról:

„Mi betartjuk a szabályokat. Az EU vezetést ki választotta meg? Az EU lakosságának hány százaléka? Semennyi.Az EU lakosságának 80-90% a magyar lengyel ügyet támogatja, ki hatalmazta fel ezeket, hogy az európai nép akaratával ellen folytassanak koncepciós eljárást?” - írta Rédei Csaba, aki ezek szerint tisztában van Európa lakosságának véleményével.

„Drága Hölgyem! Ne erőlködjön, nem fog sikerülni a magyar kormányt megbuktatni, foglalkozzon saját hazájával, és ne keverje a fekáliát!!!” - tette hozzá Nagy Ferenc Andor átlátván a szitán. Az ő kommentje eléggé a leglájkoltabb komment, 454 ikont kapott.

„Miss Sargentini, 90,000 people voted for you when you became a member of EP, 2,800,000 people voted for the Hungarian government/ruling party 2 weeks ago... please, consider: do you really think that you have the right to horn in our internal affairs? / Sargentini kisasszony, 90 ezer ember szavazott önre, amikor az EP tagja lett. 2,8 millió ember szavazta meg a magyar kormmányt két héttel ezelőtt... Kérem, fontolja meg, tényleg azt gondolja, hogy magának joga van beleszólni a belügyeinkbe?” - matekozta ki Kováts Ági merre az annyi a képviseleti demokráciában.

„AZONNAL kérjen bocsánatot a Magyar emberektől az undorító, hazug koholmányokért !!! Foglalkozzon a saját országával meg saját népével, semmi joga nincsen minket kritizálni és sértegetni !!! Mit képzel magáról, mégis kicsoda maga ??? Küzdjön inkább a drogliberalizáció ellen, ami úgy tűnik a maga eszét is teljesen elvette.... No meg a Soros pénze, ugye ???” - fogalmazta meg követeléseit Varga-Véber Beáta.

A kommentfolyamban egyébként megjelennek a magyar ellenzéki oldalról is hozzászólók, akikkel aztán jól elvitatozgatnak a magyar kormány hívei. (via Hvg)