Meghalt a Burning Man fesztivál alapítója

Larry Harvey a hónap elején kapott agyvérzést, szombat reggelre halt meg. Erről a fesztivál szervezői adtak ki közleményt. Harvey 70 éves volt.

A Burning Man mára a világ egyik legismertebb és legegyedibb hangulatú kulturális rendezvénye lett: évente most már 70 ezer ember jön össze a nevadai sivatagban, hogy a szervezők felhívása szerint különleges ruhákban, különleges installációk környezetében kiszakadjon kicsit az otthoni világából. A fesztivál minden évben egy hatalmas emberfigura felgyújtásával ér véget.

Harvey egy barátjával közösen 1986-ban égettek el faembereket a nyári napforduló alkalmából. Ebből az ötletből nőtt ki a fesztivált, amit pár év után a Black Rock sivatag homoktengerének közepére kezdtek el megszervezni.

A rendezvény rövid időn belül ismertté vált, évről évre egyre több híresség is látogatta. 2015-ben már 37,5 millió dollár volt a szervezők bevétele, és az egykori ellenkulturális-underground felütésből is egyre kevesebb maradt. Talán semmi sem jelzi ezt jobban, mint hogy 2016-ban már Vajna Tímea is ott járt.

Egy 2016-os interjúból lehetett megtudni, hogy Harvey egy szerelmi bánaton akart túllépni a fafigurák elégetésével. (BBC)