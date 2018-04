Az Országos Meteorológiai Intézet hétfői előrejelzése szerint a délelőtti napsütést délutánra gomolyfelhők árnyékolhatják be. Szórványosan zápor, zivatar, sőt, jégeső is kialakulhat. Az előrejelzés szerint a Dunántúl délkeleti felén és a középső országrészben, valamint az Északi-középhegységben alakulhatnak ki zivatarok. Ezek környékén akár 60-80 km/h-s szél is előfordulhat.

Hideg nem lesz: a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb.