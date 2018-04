Össze-vissza beszélt a kitoloncolásokról, lemondott a brit belügyminiszter

Vasárnap este benyújtotta lemondását a brit belügyminiszter, amit a Downing Street közlése szerint Theresa May miniszterelnök el is fogadott.

Amber Rudd annak a botránynak köszönhetően kénytelen távozni, amit a The Guardian írt meg a közelmúltban. A lap szerint az elmúlt években tömegesen minősítettek illegális bevándorlónak, és fenyegettek meg kitoloncolással egyre több olyan nagy-britanniai lakost akik, vagy akiknek szülei a második világháború után érkeztek a szigetországban annak korábbi, felbomló gyarmatbirodalmáról. A Windrush-nemzedéknek hívott bevándorlók az akkori nemzetközösségi törvény alapján brit állampolgárságot kaptak. A közelmúltban mégis olyan hivatalos értesítést kaptak a kormánytól, hogy mivel nem rendelkeznek olyan hiteles okiratokkal, amikkel tartózkodási jogosultságukat igazolnák, számítsanak a kitoloncolásra. Az érintettek nagy része 50-60 éve érkezett az országba kisgyerekként, vagy már Nagy-Britanniában születtek, életük jó részében ott dolgoztak, és fizették az adót.

Fotó: NIKLAS HALLE'N/AFP





Amber Rudd belügyminiszterként egymásnak ellentmondóan nyilatkozott arról többször is, hogy az általa vezetett tárcának vannak-e kijelölt célszámai a tisztázatlan jogi státusú egykori bevándorlók és leszármazottaik kitoloncolására, illetve arról is, hogy magának mennyi információja és rálátása volt az ügyre. A londoni alsóházban előbb tagadta hogy tudott a célszámokról, később a Guardian olyan minisztériumi iratokat közölt, amik szerint a belügyminiszternek tudnia kellett ezekről a tervekről. Majd kikerült Rudd Theresa May miniszterelnöknek írt levele, amiben maga írt "nagyra törő és megvalósítható" kitoloncolási célszámok kijelölésének szükségességéről.