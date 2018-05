A sajtóból tudta meg az On the Spot stábja, hogy kilenc év után nem kér többet belőlük a közmédia

S. Takács András, Cseke Eszter Fotó: On the Spot FB

A Facebookon reagált az On the Spot stábja, Cseke Eszter és S. Takács András, miután az MTVA és a Duna TV hétfő esti közleményben jelezte, hogy kilenc év után nem hosszabbít szerződést a dokumentumfilmesekkel, mert

„egy korszak lezárult”,



„idejét látták egy rövidebb-hosszabb szünetnek”, hogy aztán egyszer talán



„ismét közönségcsalogató programmá válhat az alkotópáros mozija”,

és hogy a távoli kultúrák helyett „a közép-, a kelet- és a dél-európai kisebbségek sorsával, élethelyzeteinek és lehetőségeinek bemutatásával foglalkozó” sorozatnak adhassanak helyet.

Az On the Spot stábja épp csak megérkezett New Yorkba, hogy ott Magyarországot képviseljék a közszolgálati televíziók nemzetközi fesztiválján, az INPUT-on, amikor értesültek a hírről.

Azt írták a posztban, hogy a sajtóból tudták meg, hogy nem hosszabbítják meg a szerződésüket és csak utána szembesültek a néhány órával korábban kézbesített emaillel, amiben közölték velük a hírt.

Megköszönték a közös munkát és az együttműködést a Duna TV-nek, és a lehetőséget, hogy szabadon dolgozhattak. Azt írták, biztosak benne, hogy valamilyen formában 2019-ben is folytatják a sorozatot, és megünneplik annak tizedik évadát.