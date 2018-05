Kilenc hónappal a rohingyák elüldözése után tömegével születhetnek az erőszakban fogant gyerekek

A rohingya menekülteket, köztük is a mianmari népirtás és fajüldözés során megerőszakolt nőket segítő segélyszervezetek előre bekarikázták a naptárukban 2018 májusát. A mianmari hadsereg etnikai tisztogató kampánya kilenc hónappal ezelőtt, 2017 szeptemberében kezdődött, és már akkor tudni lehetett, hogy a katonák az öldöklés és gyújtogatások közben tömegével erőszakolták meg a rohingya nőket.

Vagyis mostanra várható az első, erőszakban fogant gyermekek születése. A Save the Children nevű segélyszervezet attól tart, hogy százával hagyhatják majd magukra erőszakban fogant gyermekeiket a traumát túlélő nők. "Úgy érezhetik, hogy nem tudnak gondoskodni, vagy nem lesznek képesek gondoskodni a gyermekekről. Sok áldozat 18 év alatti. Arról nem is beszélve, hogy sokan joggal tarthatnak a megbélyegzéstől is" - mondta Melissa How, az Orvosok Határok Nélkül munkatársa. A szervezet kórházat működtet a bangladesi Coy's Bazaarban, ahol a legnagyobb rohingya menekülttábor is van.

A mianmari hadsereg etnikai tisztogatása nyomán több százezer rohingya kényszerült menekülésre, és tízezreket mészároltak le. A rohingya-ellenes kampány ugyan szeptemberben indult be ipari méretekben, de a hadsereg addigra már hónapok óta zaklatta a buddhista országban állampolgárságtól megfosztva élő miszlim kisebbség tagjait. Vagyis nem a májusban születendő babák az elsők, akik erőszakban fogantak, 2016 novembere óta vannak feljegyzett esetek arról, hogy a mianmari hadsereg katonái rohingya nőket erőszakolnak, az elmúlt hónapokban már több így fogant gyermek is született a bangladesi menekülttáborokban. (Via The Guardian)