Blokád alá vette Jereván főútjait az örmény ellenzék

Bár legfőbb célját, Szerzs Szargaszján miniszterelnök lemondatását már elérte, most saját miniszterelnöksége érdekében szólította utcára híveit az örmény ellenzék vezére, Nikol Pasinján.

Pasinján Szargaszján lemondása után jelentkezett be ügyvivő miniszterelnöknek, de a kormánypárti képviselők nem voltak hajlandók megszavazni a kinevezését. A hírre Jerevánban és más nagyvárosokban is tiltakozások robbantak ki. Szerdán több tízezer ellenzéki árasztotta el Jereván útjait, a legfontosabb főutakat és a kormányzati intézmények környékét blokád alá vonták. Még a jereváni metró állomásait is lezárták, és a vasúti közlekedést is megzavarták.

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Megbénították a Jereván és a második legnagyobb örmény város, Gjumri közti vasúti fővonalat, és magában Gjurmiban - illetve a harmadik legnagyobb városban, Vanadzorban - is tiltatkozások robbanmtak ki. Ezekben a polgármesteri hivatalt és más közhivatalokat vontak blokád alá.

Fotó: KAREN MINASYAN/AFP

A keddi parlamenti szavazáson Pasinján kinevezését 45 képviselő támogatta, nyolccal kevesebb, mint a minimális többség. Pasinján ezután még az éjjel szónoklatot intézett támogatóihoz, egyben felszólította a rendőröket, hogy ők is álljanak az ő oldalára. (Via BBC)