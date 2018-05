Trump maga diktálta az egészségi állapotáról szóló orvosi "szakvéleményt"

A 2016-os amerikai elnökválasztási kampány egyik vidám pillanata volt, amikor Donald Trump kampánystábja nyilvánosságra hozta a jelölt egészségügyi állapotáról készült "orvosi" "szakvéleményt".

"A szövegben előforduló fordulatok nagyon hasonlítanak egy ismert amerikai közszereplő, bizonyos Donald Trump szavajárására" - fogalmaztam meg magam is a gyanút azok után, hogy a levélben Trump "elképesztően kiváló" laboreredményeit emlegették, melyek a "szakvéleményt" író "orvos" szerint "kizárólag pozitív" eredményeket mutattak. Amely laboratóriumi teszteredmények esetén nem a legjobb hír, tekintve, hogy a pozitív eredmény ez esetben a gyanú megerősítését jelenti.

Aki arra gondolt, hogy ezt a "szakvéleményt" biztosan nem orvos írta, jól gondolta. Harold Bornstein, Trump régi háziorvosa most a CNN-nek adott nyilatkozatában beismerte, hogy a "szakvéleményt" maga Trump mondta tollba.

Bornstein és Trump viszonya eléggé megromlott Trump elnökké választása óta. Részben azért is, mert az elnök beiktatása után Bornstein állítása szerint Trump testőre "lerohanta" a rendelőjét, és elkobozott minden, Trump egészségéről szóló iratot. Mindezt azután, hogy a New York Timesban megjelent egy cikk arról, hogy Bornstein kopaszodás elleni gyógyszert írt fel az elnöknek. (Via BBC)