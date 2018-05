Eddig 62 millióan látták a Facebookon a "régimódi gulyás" receptjét sok cheddar sajttal, mozzarellával, darált pulykahússal és más finomságokkal

Emlékeznek, mikor a nagymama belefordította a szarvacska tésztát a lábasba, utána hozzáadta cheddar sajtot és mozzarellát, és kész is volt az ebéd. A régi jó dolgokból már nem maradt semmi.

Szerencsére a 900 ezer követő körül járó Homestead Recipes pár napja megosztott a Facebook oldalán egy videót



azaz

Most van alatta egy 7 ezer komment körül járó vita, egyesek azt állítják, hogy ez így nem a klasszikus, régimódi gulyás, de mások megvédik a videó készítőit. Suzy például azt írja

Can’t believe the snarky comments about some of the recipes. Just because it’s not made your way doesn’t make it yucky!! Everyone is entitled to their own likes or dislikes!!