Rogán minisztériumának 30 napon át kell bocsánatot kérnie a civilektől a Nemzeti Konzultációval terjesztett hazugságok miatt

Jogerősen pert nyert pénteken a Helsinki Bizottság a Rogán Antal minisztériumával szemben, vagyis a bíróság is kimondta, hogy a legutóbbi Nemzeti Konzultációban terjesztett állítások hazugságok voltak.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete szerint a kormánynak 30 napon át kell a bocsánatot kérnie a Helsinki Bizottságtól a kormany.hu nyitóoldalán.

A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú döntéssel, amely februárban kimondta, hogy a nemzeti konzultáció valótlan és jó hírnevét sértő állításokat fogalmazott meg a Helsinki Bizottságról.

Az ítélet fenntartotta a kétmillió forintos sérelemdíjat, de kiegészítette azzal, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodának nemcsak az MTI-n keresztül kell bocsánatot kérnie a szervezettől, hanem 30 napig a kormany.hu nyitóoldalának is ezzel kell majd kezdődnie, mivel a 8 millió polgárhoz eljuttatott hazugsággal ez arányos elégtétel.

A Magyar Helsinki Bizottság tavaly októberben személyiségi jogi pert indított a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen. Rogán minisztériuma a Nemzeti Konzultáció 5. pontjában azt állította: „Soros György azt is el akarja érni, hogy a migránsok enyhébb büntetést kapjanak az általuk elkövetett bűncselekményekért.” Ez alatt olvasható, hogy „Soros György jelentős összegekkel támogat olyan szervezeteket, amelyek segítik a bevándorlást és védik a törvénytelenségeket elkövető bevándorlókat. Ilyen például a Helsinki Bizottság, mely a határzár tiltott átlépése kapcsán azzal érvelt, hogy aggályosnak tekinthető a jogellenes belépéssel kapcsolatos súlyos jogkövetkezmények alkalmazása”. Az 5. ponthoz kapcsolódó kérdés: „Ön támogatja a Soros-tervnek ezt a pontját?“



Erről az első-és másodfokú bíróság is kimondta, hogy hazugság volt. A jogsértés megállapításán kívül a Helsinki azt is kérta, hogy a kormányszerv közleményben fejezze ki sajnálkozását, és fizessen 2 millió forint sérelemdíjat. (Amikor a kérdőíveket 8 millió példányban ki is postázták, ezt 8 millió forintra emelte az egyesület.)

A per során a Fővárosi Ítélőtábla már csak akkor tiltotta meg a hazugságot tartalmazó kérdőívek terjesztését, amikor azokat a kormány már kiküldte a háztartásokhoz. A „nemzeti konzultációs per” érdemi tárgyalása ezután kezdődött el.

Az idén februárban meghozott elsőfokú ítélet után a Fővárosi Ítélőtáblán pénteken kihirdetett másodfokú ítélet minden lényeges pontban jogerősen is helyt adott a civil szervezet keresetének.

Ezek szerint a „nemzeti konzultációs kérdőívben”, az 5. „kérdés” magyarázataként szereplő szövegben a Magyar Helsinki Bizottságra vonatkozó kitételek nem a „kormány véleményének”, hanem tényállításnak minősülnek, amelyek a valós tevékenységétől eltérő, hamis színben tüntetik fel a civil jogvédő egyesületet.

Azt is leszögezte a másodfokú bíróság, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda mint kormányzati szerv nem igényelhet alapjogi védelmet, mert ez a védelem a polgárokat illeti meg az állammal szemben.

Rogánék ugyanis azzal védekeztek, hogy a kormány csak véleményt nyilvánított.

A Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint a perrel érintett nemzeti konzultációs kiadvány csak nagyon kis mértékben különbözött egy egyszerű reklámtól.

A bíróság a kormányszervet jogerősen 2 milliós sérelemdíj kifizetésére kötelezte azon túl, hogy a sajnálkozását az MTI-n és a kormany.hu nyitóoldalán is közzé kell tennie harminc napig. Ráadásul az ítélet eltiltotta további jogsértésektől a propagandaminisztériumot. (Magyar Helsinki Bizottság)