Rudy Giuliani nagy igyekezetében talán még nagyobb bajba keverte Trumpot

Rudy Giuliani nagy lendülettel látott munkához azután, hogy Donald Trump ügyvédjeként alkalmazta. Az egykori ügyész és New York-i polgármester első húzásaként megpróbálta kivakarni Donald Trumpot az illegális kampányfinanszírozás vádja alól. Ez azért merülhetett fel, mert Trump korábbi nyilatkozatai szerint régi személyes ügyvédje, Michael Cohen Trump tudtán kívül, saját zsebéből fizetett 130 ezer dollár hallgatási pénzt Stormy Daniels pornószínésznőnek, aki állítja, hogy viszonya volt Trumppal.

Márpedig egy ilyen 130 ezer dolláros ajándék természetbeni kampánytámogatásnak minősülhet.

Giuliani viszont most azt állítja, hogy Cohen valójában csak meghitelezte Trumpnak a hallgatási pénzt, amit az elnök azóta visszafizetett. Ezt később maga Trump is megerősítette, cáfolva minden korábbi állítását arról, hogy fogalma se volt az egész ügyről.

Giuliani húzásával két apróbb probléma is akad. Az egyik, hogy egyáltalán nem biztos, hogy egy baráti kölcsön nem minősülhet illegális kampánytámogatásnak. A másik, hogy ha Cohen, ahogy azt most Trump állítja, csak hitelezett Trumpnak, akkor az elnök hivatalos iratokban hazudott anyagi kitettségéről.

A kormányzat etikai szabályait rögzítő törvén (EGA) előírásai szerint minden szövetségi tisztviselőnek, így az elnöknek is minden évben teljes elszámolást kell adnia pénzügyeiről. Ebbe beletartoznak a bevételei, vagyona és pénzügyi kitettségei is, mint amilyen egy visszafizetendő hitel. Trump a 2016-os, 2017 első hónapjait is magában foglaló nyilatkozatában egy szót sem ejt a 130 ezer dolláros kölcsönről.

Az AP értesülései szerint Trump ügyvédei a nyilatkozattétel előtt megpróbálták elérni, hogy az elnöknek ne kelljen hitelesítenie a beszámolót, de Trump végül aláírásával hitelesítette azt. Vagyis egy hivatalos dokumentumon hazudott, ez az egykori fehér házi etikai jogtanácsos, Norm Eisen baloldali civilszervezete, a Polgárok a Felelős és Etikus Washingtonért (CREW) szerint az amerikai büntetőtörvénykönyv szerint bűncselekménynek minősül. A szervezet ezért már feljelentést is tett az igazságügyi minisztériumnál.

A CREW szerint "a tranzakcióban érdekelt felek extrém elővigyázatossággal próbálták garantálni, hogy valós személyazonosságuk rejtve maradjon". Márpedig ez alapján arra következtetnek, hogy Trump "tudatosan és szándékosan hallgatta el a hitelt" a pénzügyi beszámolójában. (Via The Daily Beast)